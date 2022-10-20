Burnunuz tıkalıysa sebebi polipler olabilir! Nazal polip nedir nasıl tedavi edilir?

Burun tıkanıklığına genelde grip gibi basit hastalıkların sebep olduğunu düşünürüz. Ancak burun tıkanıklığınızın sebebi bambaşka bir şey olabilir. Nazal polipler, sinüs ve geniz yolundaki mukozaların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan soluk pembe renkli kitlelerdir.

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Nazal polipler burun deliklerinden boğazın aşağısına kadar uzanır. İyi huylu ve ağrısız kitlelerdir. Polipler, kalıtsal nedenler, alerjiler, kronik sinüzit ve ilaç hassasiyeti nedeniyle ortaya çıkabilir. Küçük poliplerde belirti görünmeyebilir.

Nazal poliplerin belirtileri

Nazal polipler, nazal mukozada iltihap ile karakterli burun boşluğuna doğru ilerleyen soluk renkli et yapıları şeklinde tanımlanabilir. Bir çok sebebi olabilir. Burun içi ile ilgili en yaygın anormallik ya da hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllardır nazal poliplerle ilgili birçok araştırmaya rağmen burun içinde ortaya çıkan hastalıklarla ilgili en zor durumlardan biri olmayı devam ettirmektedir.

Şiddetli burun tıkanıklığı

Nefes alma güçlüğü

Seste değişiklik

Sinüslerde dolgunluk

Nefes alamamaya bağlı horlama ve uyku apnesi

Tat ve koku almada bozukluk

Burun ve geniz akıntısı

Baş, göz çevresi ve üst dişlerde ağrı

Nazal polip tedavisi

Tedaviyi tıbbi tedavi ve cerrahi tedavi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Genel olarak yönetimi zor bir hastalıktır. İlaç ya da cerrahi girişim ile tabloya hakim olmak kolay gibi görünse de en önemli sıkıntı hastalığın hızla nüks etmesidir. Hastalığın altında birçok farklı tablo yatabilmesi nedeniyle de diğer tabloları da değerlendirip tedavi etmek gereklidir. Altta yatan sebebin tedavisi ile genellikle nüksler önlenebilmektedir.

Hastalığın tıbbi tedavisinde anti-histaminikler, lökotrien antagonistleri, tuzlu su ile burun banyosu, burun içine kullanılan kortizon spreyleri sıkça seçilmektedir. Hastalarda özellikle en etkili ilaç burun içine kullanılan kortizonlu spreylerdir. Ağır vakalarda cerrahi polip çıkarımı sonrası ağızdan kortizon kullanımı gündeme gelebilmektedir.

Hastalarda enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik kullanımı da düşünülmelidir.

Bunun dışında Samter Sendromu vakalarında aspirinle duyarsızlaştırmanın poliplerde gerileme sağlayacağına dair veriler vardır.

Hastada medikal tedaviye rağmen ciddi bulgular devam ediyorsa, kişinin yaşam kalitesini bozuyorsa cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Son olarak, alerjik rinit ve Sampter sendromuna bağlı özellikle tıkanıklık bulguları ile seyreden vakalarda omalizumab denilen yeni bir tedavinin etkinliğine dair veriler bulunmaktadır.

Hastalığın tanısı

Hastalık tanısından öncelikle hastalık hikayesi çok önemlidir. Ciddi oranda burun tıkanıklığı bulguları ifade eden hastalarda altta yatan ve/veya birlikte görülmekte olduğu diğer hastalıklarla ilgili şikayetler de bulunmaktadır. Burun tıkanıklığı en önemli şikayet olup, koku alamama, burun akması, geniz akması, yüzde hissedilen dolgunluk hissi, yüz ve baş ağrısı gibi bulgular sıkça şikayet kaynağı olmaktadır.

Basit bir burun muayenesi ile genellikle nazal polip/ya da polipleri görmek mümkündür. Bu hastalarda yapılacak olan radyolojik değerlendirmeler de yardımcı olabilmektedir.

Gerekli görüldüğünde bir alerji ve immünoloji uzmanınca alerji testi yapılması uygun olacaktır. Bunun dışında Samter triadı düşünülen hastalarda gerekirse ilaçla (uyarı) provokasyon testi gerekebilir.