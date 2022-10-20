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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ankara'da 17 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Libya'daki sağlık bakımı hizmetlerini iyileştirmek için eşgüdüm, uygulama mekanizmaları, kanuni ve hukuki yönlerin yanı sıra mali ve ayni yükümlülükler ile tarafların sorumlulukları çerçevesinde sağlık, eğitim ve Kovid-19 salgınıyla mücadele alanlarında iş birliğini kapsıyor.

Nijerya ile enerjide işbirliği

Abuja'da 20 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete de yayımlandı.

Mutabakat zaptına göre, taraflar, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği arasındaki iş birliğini karşılıklı anlayış temelinde geliştirmeyi teşvik edecek.

Abuja'da aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkındaki karara göre ise, Türkiye ve Nijerya hidrokarbon alanındaki iş birliğini karşılıklı anlayış temelinde geliştirecek.

Ankara'da 20 Şubat 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" da Türkiye'nin Somali'ye 1 milyon doz Kovid-19 inaktif aşı hibesini içeriyor.

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