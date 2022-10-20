Tabipler Birliği TSK'yı kimyasal silah ile suçladı! AK Parti'den sert yanıt geldi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

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TTB Başkanı Fincancı, TSK’nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristlerin hamiliğini üstlenerek Mehmetçik’in kimyasal silah kullandığını öne sürdü.

Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.

Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert açıklamalarda bulundu.

İftira şebekesini parçası

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır.

Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar…

En şeffaf ve onurlu mücadele

Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.

"PKK'nın cinayetini masum göstermeye çalışan odaklar"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar alçak iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütü PKK'nın cinayetini masum göstermeye çalışan odaklardır" ifadelerini kullandı.