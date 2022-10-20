Sabotaj iddiası sonrası ilk görüntüler! Denizin dibinde şok: Kuzey Akım'ın 50 metresi yok
Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasıyla 'sabotaj' iddiası gündeme gelmişti. Baltık Denizi altında ilk kez inceleme yapıldı. Dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığı gözlemlendi.
İsveç merkezli Expressen gazetesi, Baltık Denizi`nde Kuzey Akımı 1 gaz boru hattında en az 50 metre uzunluğunda bir bölümün kayıp olduğunu açıkladı.
Expressen`in uzaktan kumandalı denizaltı dronu ile çektiği video, Baltık Denizi`nin dibindeki bulanık sularda kırılmış açık bir boru hattını gösterdi.
İsveç polisi ve savcıları, 26 Eylül`de Nord Stream 1 ve Nord Stream 2`de ortaya çıkan sızıntıların kasıtlı denizaltı patlamalarından kaynaklandığından şüpheleniyor ve olayı büyük bir sabotaj eylemi olarak araştırıyor.
80 metre derinlikte kaydedildi
Expressen, videonun 17 Ekim Pazartesi günü çekildiğini ve yaklaşık 80 metre derinlikte kaydedildiğini söyledi.