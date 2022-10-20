Dengeler değişiyor! Komşudan çarpıcı Türkiye manşeti: Avrupa'yı ikiye bölecek

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'den gelen Türkiye önerisinin yankıları sürerken Rusya'dan yeni bir iddia geldi. Bu gelişme kısa sürede Yunanistan'da gündem oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor.

Putin'in gündeme oturan Türkiye önerisi

Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi gelmişti. Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' demişti.

"Hayata geçirilirse kökten değişir"

Putin'in bu önerisinin yankıları sürerken Rus basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji piyasasının kökten değişeceği belirtildi.

Yunanistan'da günün konusu oldu

Haberde projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ciddi bir avantaj sağlayacağının da altı çizildi. Rus basınında yer alan bu haber Yunanistan'da günün konusu oldu. IN.gr haberinde 'Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor' yorumuna yer verdi.

"Türkiye hariç tüm ülkeler kayıplar yaşayacak"

Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı; 'Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek.'

"Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek"

Rus basını bu senaryo için 'Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek' yorumunda bulunurken Yunan gazete de bu iddiayı öne çıkardı.