FETÖ kasası açıldı deste yüklü paralar sergilendi boya kutularında milyonlar çıktı

FETÖ mahrem yapılanmasının ve renklendirilmiş kriptolarının deşifre edildiği “Gazi Turgut Aslan Operasyonu“nda ele geçen döviz ile Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para ve değerli madenler emniyette sergilendi. Kamu görevlisi 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları belirlendi.

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KOM Daire Başkanlığı'nın 8 ay önce başlattığı operasyonda, tam 20 milyon banka hesabı tek tek incelendi.

Özel bir teknikle yapılan incelemelerde, FETÖ'nün kullandığı gizli hesaplar tespit edildi. Bu hesaplara para taşıyan 704 kurye belirlendi.

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının deşifresi için TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Siber Daire Başkanlığı MASAK ve Milli İstihbarat Teşkilatı da destek verdi.

Kasa evi Başakşehir'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir başarıya imza attı. FETÖ'nün tüm paralarının tutulduğu "kasa evinin" Başakşehir Kayaşehir'de olduğunu belirledi.

Boya kutularında milyonlarca lira bulundu

CNN Türk'te yer alan habere göre evin balkon kısmına yapılan özel bir bölmedeki boya kutuları çıkarıldı. İçerisine gizlenmiş yaklaşık 12 milyon lira para ortaya çıkarıldı. Böylece FETÖ’ye büyük bir darbe vurulmuş oldu.

8 ay boyunca takip edildiler

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı çerçevesinde alınan soruşturma izinleri doğrultusunda harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 59 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

52 adrese yapılan eş zamanlı baskında ele geçen balya balya döviz ile Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para ve değerli madenler emniyette sergilendi. Operasyonda 1 milyon 81 bin 430 TL, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 avro, 6 bin 930 pound ile 1 kiloya yakın altın, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Para transferinde iz kaybı için banka ATM'lerinden kartsız işlem yapmışlar

FETÖ'nün organize şekilde para transfer yöntemlerinin de deşifre edildiği operasyonda, örgüt üyelerinin banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferinin boyutları da ortaya çıktı.

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemlerin yanı sıra örgütün halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edildi.

Devlet içindeki FETÖ mensupları ‘kurye’ olarak kullanılıyor

Kamu görevlisi 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları da güvenlik ve istihbarat birimlerince tek tek belirlendi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde örgütün ‘mahrem yapılanması’ ve renklendirilmiş kriptoları büyük oranda gün ışığına çıkarıldı.