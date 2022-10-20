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AK Parti'de şok istifa! Eşref Fakıbaba hem AK Parti'den hem de 'milletvekilliği'nden istifa etti

AK Parti'de şok istifa! Eşref Fakıbaba hem AK Parti'den hem de 'milletvekilliği'nden istifa etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. 'Ceketimizi aday göstersek kazanırız" denilen seçimde AK Parti'yi sandıkta yenmişti. İşte Eşref Fakıbaba'nın istifa gerekçesi...

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AK Parti milletvekili istifasıyla sarsıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, hem AK Parti'den hem milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "AK Parti'den ve bana oy veren hemşerilerime ayıp olmasın diye milletvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi. İşte Fakıbaba'nın o paylaşımı:

- 2003’te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

- Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

- Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.

"Ceketimizi koysak kazanırız" dediler o bağımsız seçildi

2004 seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen  Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 seçimlerinde partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine bu seçime bağımsız aday olarak girmişti. Bazı Şanlıurfa AK Parti milletvekilleri ve il yöneticilerinin "Ceket koysak seçtiririz" dediği iddiaları üzerine AK Parti'nin Şanlıurfa mitinginde dönemin Başbakanı Recep Tayip'in yol güzergâhı üzerindeki bazı evlerin pencerelerinde, balkonlarında de ceketler asılmıştı. Sonuçta seçimi 'ceket' değil, bağımsız aday Fakıbaba kazanmıştı.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğmuştur. Birecik Lisesinden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında doktor olarak mezun oldu.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 1982 yılırdım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

Şanlıurfa'nın 2 dönem belediye başkanı...

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un Parti'den ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde bu görevini devam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ahmet Eşref Fakıbaba, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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