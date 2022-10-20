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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Fakıbaba nereli eşi ve çocukları kimdir

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Fakıbaba nereli eşi ve çocukları kimdir

AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Eşref Fakıbaba kimdir? Ahmet Eşref Fakıbaba görevi nedir, kaç yaşında, nereli? Eşi ve çocukları...

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AK Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e tepki göstermiş ve istifasını istemişti. Bu tartışmaların ardından Fakıbaba hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Eşref Fakıbaba kimdir? Ahmet Eşref Fakıbaba görevi nedir, kaç yaşında, nereli? Eşi ve çocukları...

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğmuştur. Birecik Lisesinden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında doktor olarak mezun oldu.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 1982 yılırdım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

Şanlıurfa'nın 2 dönem belediye başkanı...

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un Parti'den ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde bu görevini devam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ahmet Eşref Fakıbaba, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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