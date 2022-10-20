Etyen Mahçupyan: Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı aday göstermek ahmaklıktır

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan'ın 'yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' çıkışı büyük yankı uyandırmıştı. Mahçupyan 6'lı masada belediye başkanlarının aday gösterilmesinin liderlerin liderlikten vazgeçmeleri anlamına geleceğini belirten Etyen Mahçupyan, bu beklentinin ahmakça olduğunu söyledi.

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6'lı masanın belediye başkanlarını aday göstermesine açıkça karşı çıkan Mahçupyan, "Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim" sözlerinden sonra yine 6'lı masanın belediye başkanı adayı ihtimalini sert sözlerle eleştirdi.

Mahçupyan, bu kez Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı.

Belediye başkanlarının aday gösterilmesini 6'lı masa liderlerinin liderlikten vazgeçmesi anlamına geldiğini belirten Mahçupyan, adayın siyaset üstü olması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının adaylığını ahmakça bulduğunu söyleyen Mahçupyan şöyle konuştu:

"Benim yapamadığımı belediye başkanı yapar demek"

"Buradan bir adım daha gidelim. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 liderin kendileri dışında birini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi işte bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar.

Kendileri parti lideri. Yani parti liderlerinin 'Biz yapamıyoruz belediye başkanı yapabilir' demesini hafsalanız alabiliyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi?

"Aday liderlerden biri olmayacaksa siyaset üstü olmalı"

Eğer 6'lı masa dışından biri seçilecekse bu muhtemelen çok saygın siyaset üstü olan epeyce siyasetle mesafeli duran tüm toplumun beğeneceği bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının onların yapamadığını yapmasını beklemek bu liderlerin liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor.

"Belediye başkanlarının aday gösterilmesi ahmakça"

Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle bir beklenti var insanlarda... Bu tür beklentiler bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."