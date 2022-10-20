Rusya üzerinden geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar tam kış havası yaşanacak

Rusya üzerinden yurda giriş yapan 'kar soğukları'nın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. Ilık havaysa hafta sonu geri gelecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Rusya üzerinden inen soğuk hava dalgasının bugün ve yarın üşüteceğini söyledi. Kerem Ökten de öğle saatlerine dikkat çekti. Meteoroloji'nin sitesinde birçok şehirde sağanak yağış beklendiği bildirildi. O şehirler şunlar: Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu, Artvin