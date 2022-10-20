Rusya üzerinden geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar tam kış havası yaşanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok şehirde sağanak yağış görülecek, mevsim normallerinde seyreden sıcaklık ise öğleden sonra resmen çakılacak. Uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. İşte yurtta hava durumu...
Rusya üzerinden yurda giriş yapan 'kar soğukları'nın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. Ilık havaysa hafta sonu geri gelecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Rusya üzerinden inen soğuk hava dalgasının bugün ve yarın üşüteceğini söyledi. Kerem Ökten de öğle saatlerine dikkat çekti. Meteoroloji'nin sitesinde birçok şehirde sağanak yağış beklendiği bildirildi. O şehirler şunlar: Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu, Artvin
Kerem Ökten bir harita yayınladı ve şunları söyledi:
-Şu anda havanın yumuşak olması aldatmasın. Ülke genelinde öğleden sonra hava soğumaya başlayacak. Akşam iş çıkışı üşütecek. Gece çok soğuk. Sıcaklıklar Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu hariç tek haneli değerlere düşecek. Yarın hava gündüz de üşütecek. Yarın gece ise don bekleniyor.
-Dikkat! Türkiye'de aşağıda mavi olarak görülen geniş bir alanda don hadisesi bekleniyor. Yayalar, Çiftçiler ve araç sahipleri dikkatli olmalı. Özellikle gece 2 ile Sabah 7 arası en tehlikeli saatler. Don Cumartesi ve Pazar sabahı etkili. Kırağı da görülecek...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.