Evinizde kitaplık varsa dikkat! Hemen kitapları kontrol edin şok olacaksınız

Uzun süredir kutularda saklanan kitaplarda veya kütüphanelerde kitap biti oluşabilir. Kitap bitleri, kitapların içini ve hatta evleri istila edebilir. Özellikle eski kitaplarda kitap biti yumurtaları olabilir. Bitlerden korumak için yılda en az 1 kez tüm kitaplık boşaltılmalı ve kitaplar tek tek temizlenmelidir.

Abone ol

Kitap bitlerinin bilimsel adı Liposcelis Bostrychophilus'dur. Bu karmaşık isim pek önemli değil ancak kitap bitleri kitapları yiyor ve evleri istila edebiliyor. Nemli alanlarda hızla çoğalabilen kitap bitlerini engellemek için ortamdaki rutubetin azaltılması gerekir. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur. Kitapların sayfalarında oluşur ve sayfaları yiyerek beslenir.

Nerede ortaya çıkar?

Genellikle eski kitaplarda kitap biti görülebilir. Temizlenmeyen ve havalandırılmayan kitaplıklarda uzun süre duran kitaplarda da oluşma ihtimali yüksektir. Duvar kağıtlarının ve mobilyaların altına, rafların derinliklerine saklanır ve ortamın uygun olduğunu düşündüklerinde ortaya çıkarlar.

Kitap bitlerinden kurtulmak

Kitaplarınızı bu bitlerden korumak için yılda en az 1 kez tüm kitaplık boşaltılmalı ve kitaplar tek tek temizlenmelidir. Bunun yanı sıra kitaplıkta duran kitaplar arada bir ters çevrilmeli ve havalandırılmalıdır. Sararmış olan kitaplarda kitap biti olma ihtimali çok yüksektir. Bunları diğer kitaplardan uzaklaştırmalısınız. Zamk silgisi denilen yumuşak sünger ile temizlenmelidir. Bu sünger beyaz ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Ters çevirdiğimizde vuran gün ışığı sayesinde var olan bitler düşüp ölecektir. Herhangi bir ilaca gerek yoktur. Rafları silerken temizlik suyuna elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Kitapları aralıklı dizmeye özen gösterin. Aralarına hava girecek boşluklar bulunsun.

Yaşam alanları

Kitap biti genel olarak bina içinde ve tozlu raflar arasında dolaşan çok hareketli bir böcektir. Kitap biti tarihi eser olsun olmasın yıllanmış olan eski kitap ve kâğıtlara çok büyük zarar verebilir.

Kitap biti yaşam alanları arasında depolanmış tahıllar da bulunur. Erkek kitap biti başlarıyla tıkırtı sesleri çıkartabilirler.

Ağaç kabuklarının altında yaşayabilen kanatlı akrabaları da olan kitap biti türleri burada mantar, yosun ve çeşitli bitkisel bitki özlü maddelerle gıdalanırlar. Diğer bir kitap biti türü de taşların altında veya bitki kalıntıları arasında yaşamlarını sürdürürler.

Ek olarak kitap biti nemli alanları ve sessiz yerleri severler.

Kitap biti ambarlarda, kütüphanelerde ve ev odalarında da yaşarlar. Bu manada düzenli bir şekilde temizlik ve bakım yapılmayan bu yerlere kolaylıkla kolonilerini kurabilirler.

Eğer yeterince Dezenfekte edilmemiş ise, kitap biti duvar kâğıtlarının altlarında bile yaşayabilirler. Mobilyaların altına ve rafların derinliklerine saklanan kitap biti buradaki ortamı sevip buranın uygun olduğunu keşfederse artık burada beslenerek hayatını sürdürmeye başlar.

Beslenme zinciri çok geniş olan kitap biti ne bulurlarsa bulabildikleri birçok bitkisel besini tüketerek hayatlarını devam ettirebilirler.