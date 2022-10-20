Amasra'daki patlama! Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Etyen Mahçupyan: Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı aday göstermek ahmaklıktır

Süper Lig'in en çok konuşulan takımı belli oldu

AK Parti'de şok istifa! Eşref Fakıbaba hem AK Parti'den hem de 'milletvekilliği'nden istifa etti