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Ülkeyi karıştıran olay: Kilise önünde çırılçıplak poz verdi 'Bu bir utanç'

Ülkeyi karıştıran olay: Kilise önünde çırılçıplak poz verdi 'Bu bir utanç'

İTALYA'nın turistik bölgelerinden Amalfi'deki fotoğraf çekimi ülkeyi karıştırdı. İngiliz bir sosyal medya fenomeni, Kilise önünde çırılçıplak poz verdi.

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İtalya’da gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi ve o anların görüntüsü ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ülkenin turistik kasabalarından Amalfi’deki Piazza del Duomo’da bulunan Katolik kilisesi önünde İngiliz bir turistin çırılçıplak poz vermesi büyük tepki çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre İtalyan medyası kadının İngiliz bir influencer (sosyal medya fenomeni) olduğunu yazarken, kadına bir İngiliz kadın ile birlikte bir fotoğrafçının da eşlik ettiğini yazdı. Kilisenin merdivenleri önünde kırmızı bir örtü ile poz veren kadın bölgede şok etkisi yaratırken kilisenin de arka fon olarak kullanılması büyük eleştiri topladı.

Yerel gazete Il Mattino, çekim sırasında güvenlik güçlerinin olay yerine hızlıca gittiğini ve çekimi engellediğini duyurdu. Gazete, güvenlik güçlerinin sosyal medya fenomeni kadın ve ekibinin fotoğrafları paylaşmasını istemediğini de aktardı.

Bu bir utanç

İtalyanlar ise bu olayı sosyal medyadan protesto etti. Bir sosyal medya kullanıcısı Facebook üzerinden, “Birçok insan için büyük bir önemi olan bir katedral önünde böyle yarı çıplak poz vermek kabul edilemez. Bu bir utanç” dedi.

Öte yandan bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Buradaki skandal kadının çıplak poz vermesi değil, kiliseyi arka planda fon olarak kullanması” yorumunu yaptı.

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