Çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyun! 1 saat sonra neler oluyor görün

Uyurken sürekli bacaklarınızı hareket ettirmek zorunda kalıyorsanız ve bacaklarında zaman zaman baş edilmez bir yanma hissi oluyorsa büyük ihtimalle huzursuz bacak sendromu ile savaşıyorsunuz. Peki bunun için ilaç kullanmadan sadece bir kalıp sabun ile kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyun ve bakın neler oluyormuş görün...

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Birçok kişi gece yatağına yattığı zaman sağa sola dönmeye başlar. Özellikle bacakları sürekli hareket halindedir. Kasılma ve yanma hissi de yaşayan birçok kişide huzursuz bacak sendromu vardır. Huzursuz bacak sendromu siz uyurken harekete zorlayan bir hastalıktır. Huzursuz bacaklar yanma hissi kaşıntılı bacaklar bacak krampları ve tekme atma dürtüsünün yanı sıra bacaklarındaki karıncalanma hisseyle birlikte gelir.

Uykunda bile sizi zor duruma sokan bu durum, tam olarak ağrı değil ama çok can sıkıcı ve sinir bozucudur. O kadar kötüye gidebilir ki aslında uyumanız bile zor olabilir.

Çözümü çok basit!

Bunun için çözüm çok basit. İlk başta garip gelebilir ama işe yarıyor ve bu en önemli şey. Huzursuz bacaklar sendromu kaslarınızın asitleşmesinden kaynaklanır ve bunu düzeltmek için yani asidi engellemek için bir şeye ihtiyacınız vardır.

Ayaklarınızın yanına bir kalıp sabun koyun

Bu iş için en uygun olan şey bir sabundur. İşin püf noktası ayaklarınıza yanına çarşaflarınızın altına bir kalıp sabun koymak. Huzursuz duygunun bacaklarınızdan kaydığını fark edeceksiniz. Uzun vadeli bir etki oluşturmak istiyorsanız bunu her gün yapmaya çalışın. Etkileri bir saat sonra farkedeceksiniz.

Huzursuz Bacak Sendromu nedir?

Willis-Ekbom Hastalığı olarak da adlandırılan Huzursuz Bacak Sendromu, bacaklarda hoş olmayan veya rahatsız edici hislere ve onları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtüye neden olan uzun süreli bir bozukluktur.

Huzursuz Bacak Sendromu için bilinen en önemli risk faktörü düşük demir seviyesidir. Antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminikler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi birtakım ilaçlar da bozukluğu tetikleyebilir.

Tanı, genellikle diğer olası nedenler dışladıktan sonra kişinin semptomlarına dayanır. Huzursuz Bacak Sendromu, altta yatan sorun giderilirse çözülebilir. Aksi takdirde tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisini içerir.

Huzursuz Bacak Sendromu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür ancak kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır. Her yaşta başlayabilir. Ciddi şekilde etkilenen kişilerin çoğu orta yaş ve üzeri yaştadırlar. Semptomlar, tipik olarak yaşla birlikte daha sık hale gelir ve daha uzun sürer.