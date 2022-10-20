Benzin ve motorine indirim geliyor! Benzin ve motorin bu gece yarısı (21 Ekim) 1 TL ucuzlayacak

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarına 21 Ekim 20122 Cuma günü (bu gece yarısı) itibariyle 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

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Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin ve motorinde 21 Ekim Cuma günü 1 liralık indirime gidilmesi bekleniyor. Akaryakıt kalemlerinden motorin fiyatına 6 günde 4 zam üst üste yapılmış, ardından ise 2 TL 13 kuruş indirim gelmişti.

Motorine son olarak 15 Ekim'de 99 kuruş zam geldi. Benzin fiyatı ise 4 Ekim'de 74 kuruş zamlandı. Güncel olarak 27 TL dolayında olan motorin ve 21 TL dolayında olan benzin fiyatlarına indirim yolu gözüktü. Akaryakıt sektörü kaynakları, uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gevşemesiyle birlikte motorine ve benzine indirim beklendiğini açıkladı.

Bugün dolar ve petrol sert yükselmezse...

Gazete Durum'da yer alan habere göre kaynaklar "Bugün, küresel düzeyde ürün fiyatlarında ve dolar kurunda yukarı yönlü sert bir hareket olmazsa ve gevşeme bir miktar daha devam ederse cuma günü akaryakıtta indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Mevcut verilere göre 1 TL dolayında indirim hesaplandığını kaydeden kaynaklar, "Bu tutar değişebilir. Artabilir de azalabilir de." diye konuştu.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTABUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL