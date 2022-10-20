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Bursa'da para dolu çanta buldu! Çaresiz kalan adam çaresiz bırakmadı

Bursa'da para dolu çanta buldu! Çaresiz kalan adam çaresiz bırakmadı

BURSA'da bir vatandaş, sabah saatlerinde ekmek almaya giderken para dolu çanta buldu. Soluğu karakolda alarak örnek bir davranış sergileyen adam, 4 ay önce altınlarının çalındığını ifade ederek 'Beni çaresiz bıraktılar, ben bırakmayacağım' dedi.

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Bu sabah evinden ekmek almak için çıkan İsmail Day, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yürürken çanta buldu. Açtığı çantada nakit para olduğunu gören Day, hemen en yakın karakolun yolunu tuttu.

"O çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım"

Küçükbalıklı Polis Merkezine giderek çantayı veren Day, “4 ay önce benim altınlarımı çalarak bana o çaresizliği yaşattılar. Ben o çaresizliği başkalarına yaşatmayacağım” diye konuştu.

Kendisinin yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatmak istemeyen Day, “Bu sabah ekmek almak için evden çıktım. Yol kenarında bir çanta olduğunu fark ettim. Daha sonra merak edip ne olduğuna baktım. 2 bin lira civarında bir para, kredi kartları ve kimlik kartı olduğunu gördüm. 4 ay önce benim altınlarımı çalıp kayıplara karıştılar. Beni çaresiz bıraktılar. Bu çaresizliği bildiğim için başkalarının çaresizliğine şahitlik yapmak istemedim. Bu yüzden çantayı karakola teslim etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

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