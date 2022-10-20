Gönül Dağı'nın sulu gözlü Cemile'sine bak sen! Dekolteli pozları şaşı etti

TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizisi Gönül Dağı fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sımsıcacık bozkır dizisi konusu ile içimizi ısıtırken oyuncu kadrosu ile de alkış topluyor. Son günlerde dizide dikkat çeken bir isim var; eşi Veysel'in hapse girmesi ile gözyaşlı dinmeyen Cemile. Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya gerçek hayatta bambaşka.

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İzleyenlerin içini ısıtan, bize dostluk ve aile ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan nadir dizilerden biri olan Gönül Dağı cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümü ile büyük ses getiren dizi, sosyal medyanın da gündemi olmayı başarıyor. Dizinin bu kadar tutmasında konusu kadar oyuncu kadrosu da çok önemli şüphesiz. Genç isimleri kadrosunda tutan Gönül Dağı'nda son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden biri de Cemi oldu. Veysel'im hapse girmesi ile iyice dağılan ve gözünyaş yaş eksik olmayan Cemile'ye güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor.

Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile sıyrılan Nazlı Pınar Kaya ekranın genç isimlerinden. Dizide amcaoğullarının yengesi, Veysel'in de eşi olan Cemile ile hayatımıza giren güzel oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka.

İnstagram hesabını aktif kullanan isimlerden olan Nazlı Pınar Kaya 30 yaşında. nazlipinarkaya instagram adresini kullanan güzel oyuncuyu şu anda 189 K kişi takip ediyor. Sık sık paylaşım yapan oyuncu birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Günlük hayatta çok daha cesur ve rahat giyinmeyi seven Nazlı Pınar Kaya mini etekli halleri ile takipçilerini şaşı ediyor.

Peki kimdir Nazlı Pınar Kaya, hangi dizilerde rol aldı?

Oyuncu / yönetmen yardımcısı, senarist. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1992 yılı İstanbul doğumlu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve yönetmen yardımcısı olan Nazlı Pınar Kaya, kamera önü oyunculuğa 2014 yılında Yetim Gönüller dizisiyle başladı. Şimdiye dek Bulutların Ötesi, Küçük Kıyamet, Küçük Gelin ve Yetim Gönüller gibi diziler ile Selam Bahara Yolculuk ve Sonsuz Aşk gibi sinema filmlerinde oynadı.

Nazlı Pınar Kaya, 2020 yılında Zümrüdüanka ve Gönül Dağı dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. 2022’de Seni Kalbime Sakladım dizisi senaryo ekibinde yer aldı.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Çağrılmadan Gelen / Oyuncu - 2014

Çılgın Cenaze / Yönetmen Yardımcısı - 2013

Şekerpare / Oyuncu - 2013

Harput'ta Bir Amerikalı / Oyuncu - 2012

Senaryosunu Yazdığı Film ve Diziler:

Seni Kalbime Sakladım (Burcu Yılmaz ile, TV Dizisi 2022)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gönül Dağı (Cemile, TV Dizisi 2020)

Zümrüdüanka (Oya Arsoy, TV Dizisi 2020)

Şahane Hayatlar (Ayşe, Sinema Filmi 2020)

Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi 2019)

Tütün (Kısa Film 2017)

Kalbimdeki Deniz (Figen Yılmaz, TV Dizisi 2016-2018)

Hayatımın Aşkı (Duru Cerrahoğlu, TV Dizisi 2016)

Sonsuz Aşk (Sinema Filmi, 2016)

Selam: Bahara Yolculuk (Sinema Filmi 2015)

Yetim Gönüller (Yasemin, TV Dizisi 2014)