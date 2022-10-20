Özel sektörde çalışanlara da 40 bin TL! Maaş promosyonunda yeni gelişme

Emekliler ve kamu çalışanlarından sonra özel sektör için de umut doğdu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten promosyon ve emekli promosyonu çıkışı geldi. Avdgiç, asgari ücrete de enflasyonun üzerinde zam istedi.

Abone ol

Kamu kurumlarında ve emeklilere yönelik verilen maaş promosyonu şu anda özel sektör çalışanlarına verilmiyor ve bununla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Özel sektör çalışanlarına da promosyon umudu doğdu. Açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi. Özel sektörde çalışanlar da yüksek maaş promosyonu alabilecek.

Özel sektör çalışanlarına da promosyon verilmesi konusunda açıklama yapan İTO Başkanı Avdagiç “Şu enflasyonist ortamda ödenmeli. Gönlümüz ödenmesinden yana” çağrısı yaptı.

Bankaların emekli ve memurlara dağıttığı 40 bin TL'yi bulan promosyon ödemelerinin özel sektör çalışanlarına da yapılması için, 1 milyon üyeli Türkiye'nin en büyük ticaret örgütünden çağrı geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özel sektör çalışanlarına promosyon ödenmesi konusunda destek verdi.

Ödenmesinden yanayız

Paris SİAL Gıda Fuarı sırasında Akşam'ın sorularını yanıtlayan Avdagiç, "Şirketler temkinli yaklaşıyor ama gönlümüz ödenmesinden yana. Ama ödemeyenleri de zan altında bırakmamak lazım. Çünkü bankalarla yoğun çalışan bazı şirketler promosyon, havale vb. şeyleri de kapsayan paket anlaşmalar yapıyor. Bazı şirketler bankalarla süreli anlaşmalar yapıyor. O yüzden hemen şimdi ödeme yapmaları mümkün olmayabilir. Bu anlaşmalar yenilenince promosyon çalışana ödenmeli" dedi. Avdagiç şirketlere "Şu enflasyonist ortamda ödenmesi uygun olur" tavsiyesinde bulundu.

Emeklinin de yükselmeli

Avdagiç, kamu çalışanlarına dönük bankaların maaş promosyonunun 18-25 bin lira aralığına ulaştığına da dikkat çekerek "Bankalar çifte standart uyguluyor. Emeklilere verilen tutar az. Pazarlık gücü olmayan emeklilerin de maaş promosyonu oransal olarak artırılmalı" dedi.

Bankalar emeklilere halen en yüksek nakit 7.500 lira ödeme yapıyor.

İTO'da seçim 9 Kasım'da

Avdagiç İTO seçimleri ile ilgili bir soru üzerine "Oda seçimleri 1 Ekim itibarıyla başladı. Bazı illerde seçim yapıldı. Demokratik bir süreç işliyor. İTO seçimlerinde biz uzun bir süre evvel tekrar aday olduğumuzu ifade etmiştik. Bugüne kadar olduğu gibi 2005'ten beri çalışma yöntemimiz var. Ümit ediyoruz ki 9 Kasım'da demokratik, temiz kaliteli bir seçim olur" dedi.

Asgari ücrete enflasyon altında artış ahlaki olmaz

Avdagiç aralıkta yapılacak asgari ücret artışı konusunda ise "En büyük sorumluluğumuz çalışanların hayat standardını makul düzeyde tutmak. Kamu zaten daha duyarlı olmak zorunda. Enflasyonun altında artış beklemek doğru ve ahlaki olmaz. Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek oranda artmasını hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz" ifadelerini kullandı. Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret artışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak beraberinde gelen bazı konularla ilgili beklentileri bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda 3 konuda beklentileri olduğunu belirten Avdagiç, "SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. SGK üst limiti asgari ücretin 7.5 katı oldu. Bu daha evvel 5 katıydı.

Kredi için bakanlıkla görüşme

Banka kredilerine erişimde yaşanan sorunlara değinen Avdagiç "Burada meseleyi daha doğru ortaya koymak lazım. Bankacılık sisteminin tamamen kapalı olması söz konusu değil. Bir süredir selektif kredi süreci devrede" dedi. Avdagiç, "Bununla beraber, şu anda iş dünyasının artan enflasyon oranları dikkate alınarak, gerek yeni projeleri realize etmek gerekse işletme sermayesi ihtiyacı arttığı için, eskiye göre daha fazla kredi ihtiyacı olabiliyor. Artan kredi talebinin karşılanması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." yorumunu yaptı.

Enflasyon yüzde 70'in altına iner

Avdagiç enflasyon beklentisiyle ilgili bir soru üzerine "Şu anda döviz fiyatlarında da bir yatay seyir var. Bu yatay seyri makul bir şekilde koruyabilirsek, olağanüstü bir şey olmazsa baz etkisini de dikkate aldığımızda yıl sonu enflasyonun 70'lerin altına düşebileceğini öngörüyoruz" dedi.

Kamu kurumlarında ödenen rakamlar

Kurum Anlaşma tutarı (TL)

Türk Hava Yolları: 40.000

Ticaret Bakanlığı: 20.000

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000

Ankara Tarım İl Müd.: 22.100

Ankara İl Kültür Müd.: 25.500

Eskişehir Anadolu Üniv.: 3 yıl, 41.500

Eskişehir Osman Gazi Üniv.: 3 yıl, 31.100

Eskişehir Sağlık Müd.: 3 yıl, 35.200

Bingöl İl Özel İdaresi: 23.805

Keşan Milli Eğitim Müd.: 3 yıl, 25.250

Ağrı İl Milli Eğitim Müd.: 21.950

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19.50

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35.000

Şanlıurfa Harran Üniv.: 3 yıl, 37.250

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19.205

Eti Maden Genel Müdürlüğü: 36.500

Emniyet Genel Müdürlüğü: 27.000