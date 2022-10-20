Yıllar önce gariban diye kiraya verdi, evine ilk kez girdi gözlerine inanamadı
ANTALYA'da gecekondu evini kiraya veren kişi, 6 yıl sonra içeriye girince gözlerine inanamadı. Evin tüm odalarının çöpten toplanan malzemeler ile doldurulduğu ortaya çıktı. Ev sahibi 'bir insan burada nasıl yaşar' diyerek şaşkınlığını dile getirirken kiracının sözleri yürek burktu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde yaşayan Hüseyin İşler, 6 yıl önce gecekondu evini Hüsamettin Yokuş’a kiraladı. İşler, Yokuş’un maddi durumunun yetersiz olması nedeni ile şahıstan zaman zaman da kira almadı.
Son günlerde komşulardan kötü koku şikayeti olan İşler, durumu kiracısına iletti. Şikayetlerin artması üzerine evini kontrol etmek isteyen adam eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı.
Yapılan kontrolde evin tüm odalarının dışarıdan toplanan eşyalar ile doldurulduğu görüldü. Evinin odalarında adım atmakta zorlanan Hüseyin İşler, evinin boşaltılmasını istedi.
"Kira pek istemedik arada veriyordu"
Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm...