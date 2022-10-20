Yıllar önce gariban diye kiraya verdi, evine ilk kez girdi gözlerine inanamadı

"Kira pek istemedik arada veriyordu"

Yaşananları anlatan Hüseyin İşler, “Evi 2016 yılında kiraladık. Madde bağımlıları gelmesin diye arkadaşımıza verdik. Kira da pek istemedik. Arada bir veriyordu. Evimizi tamamen çöp eve çevirmiş. Mahalle halkı ve biz kokudan rahatsız olduk. Bugün eve girince daha önce televizyon kanallarında gördüğüm çöp evin aynısını gördüm...