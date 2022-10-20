Lavabonuz suyu yavaş çekiyor ve çok pis kokuyorsa bir de bunu deneyin!

Mutfak ve banyo lavaboları zaman zaman kötü kokabilir. Tıkanan veya pis kokan lavabolarınızı evde doğal yöntemlerle temiz tutabilirsiniz. Lavabo içinde birikenler giderek yoğunlaşır ve kötü bir koku yapar. Peki evde, kendi yöntemleriniz ile doğal yolla nasıl lavabonuzu açabilirsiniz? İşte bilmeniz gereken 5 farklı yol...

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Özellikle mutfak lavabosunda yemek artıkları birikebilir. Artıklar, lavabo deliklerini kapatarak tıkanmasına neden olur ve suyun gitmesini engeller. Böylece gider borusunda birikme meydana gelir. eki tıkanan ya da kötü kokan lavabolarınızı nasıl temizleyeceğinizi bilmiyor musunuz? İşte bizden size evde, doğal yöntemlerle lavabonuzu temiz tutacak yöntemler...

Yemek artıklarını peçeteyle alabilirsiniz

Lavabonun tıkanmasını önlemek için bulaşık yıkadıktan sonra kalan artıkları peçeteyle alabilirsiniz. Böylece artıkları birikmez ve giderin tıkanmasını önlemiş olursunuz.

Tel ile lavabo içini temizleyebilirsiniz

Eğer lavabonuzu bir şeylerin tıkadığını düşünüyorsanız tel yardımı ile delikleri temizleyebilirsiniz. Lavabo deliklerine teli sokarken suyu da açarsanız kirler akıp gidecektir.

Lavaboya sıcak su dökebilirsiniz

Sıcak su yemek artıklarını daha hızlı eritip gitmesine yardımcı olur. Lavabonuz tıkandığında ya da tıkanmaması için önlem olarak zaman zaman sıcak su dökebilirsiniz.

Karbonat ve sirkeli su

Suyu akıtılmış lavabonun içine 1 fincan karbonat döküp üzerine beyaz sirke veya elma sirkesi dökebilirsiniz. Bu noktada döktüğünüz karbonat lavabonun tüm yüzeyini kaplamalı ve köpürmelidir.

Eğer karbonat yoksa sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde 1 çay bardağı tuzu lavaboya döküp üzerine sirke dökebilirsiniz. Tuz ve sirke etkileşime girerek lavaboda oluşan kirleri ve kireçleri temizleyecektir. Bu yöntemden sonra lavaboya kaynar su dökmelisiniz.

Lavabonuz tıkanmış olmasa bile bu yöntem, haftada bir denemeniz önerilir.