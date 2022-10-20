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"Beşiktaş, TMSF'ye düşerse satın alırım" demişti! Ethem Sancak, Beşiktaş'tan ihraç edildi

"Beşiktaş, TMSF'ye düşerse satın alırım" demişti! Ethem Sancak, Beşiktaş'tan ihraç edildi

Beşiktaş Disiplin Kurulu, "Beşiktaş, TMSF'ye düşerse satın alacağım" diyen iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı ve kulüpten ihraç etti.

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Beşiktaş Disiplin Kurulu, "Beşiktaş, TMSF'ye düşerse satın alacağım" diyen iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı ve kulüpten ihraç etti. Karar hem Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na hem de Ethem Sancak'a gönderilecek

Beşiktaş Disiplin Kurulu, kulübün üyelerinden iş insanı Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş kongre üyelerinden Ahmet Hilmi Yılmaz, 15 Temmuz 2022'de Disiplin Kurulu'na dilekçeyle başvurarak Ethem Sancak'ın ihraç edilmesini talep etti. Söz konusu kararda, kurulun Ethem Sancak'tan 13 Eylül 2022'de bir tebligat yaparak, savunmasının istendiği belirtildi.

İşte Ethem Sancak'ın Beşiktaş'ı ayağa kaldıran o konuşması

Sancak savunma yapmadı

Kararda, savunma talepli yazı gönderilen Ethem Sancak'ı buna mazeretsiz bir şekilde herhangi bir cevap vermediği vurgulandı. Kararda, Sancak'ın "Beşiktaş bir gün TMSF'ye düşerse, ihaleye girip satın alacağım ve Beşiktaş'ı Asya Ligi'nde şampiyon yapacağım" sözlerinin borsaya kayıtlı kulübün yatırımcılarını etkilediğine dikkat çekildi.

İftira niteliği taşıyan beyanlar

Disiplin kurulu, BJK Tüzüğü'nün 47 / a,c, d ve f bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle kulübün tüzel kişiliğine karşı küçük düşürücü, aşağılayacı, iftira niteliği taşıyan beyanları BJK topluluğuna zarar verici olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kurul nihai kararında şu ifadeleri kullandı: "Şikâyet edilen hakkında yukarıda belirtilen gerekçeler gözetilerek tüzüğümüzün 46 / C maddesi gereğince toplantıya katılan üyelerimizin oy birliğiyle kesin çıkarma cezası verilmesine karar verilmiştir."

19 Ekim 2022'de verilen karar hem Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na hem de Ethem Sancak'a gönderileceği kaydedildi.

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