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Kılıçdaroğlu: Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum

Kılıçdaroğlu: Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çık karşımıza seçim döneminde vizyonlarımızı yarıştıralım" çağrısına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sen kim meydan okumak kim? Meydan okuyorsan karşıma çık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okuma düellosu sürüyor.

Erdoğan: Öyleyse hodri meydan

Erdoğan'ın dünkü parti grup toplantısında "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım." sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha yanıt geldi.

Partisinin grup toplantısında televizyon ekranlarında düelloya çağıran Kılıçdaroğlu, aynı çağrıyı bugün Tokat'ta yineledi.

"Meydan okuyorsan karşıma çık"

Kılıçdaroğlu, iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruşları ve odaların temsilcileriyle buluşmasında şunları söyledi:

"Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefetin genel başkanları beraber televizyonlara çıkarlar. Şimdi benden kaçıyor, çıkmıyor karşıma. Dün Osmaniye'den meydan okudum şimdi Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkânları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al, arzu edersen prompterını al vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Sen kim meydan okumak kim? Meydan okuyorsan karşıma çık."

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