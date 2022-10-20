Bir de bu lezzeti deneyin rus poğaçası(proşki) tarifi farklı bir tat arayanlara...

Bugün farklı bir tarifle sofralarınızı şenlendirmek istiyorsanız sizin için orta zorlukta, dünya mutfağından bir lezzet seçtik. Proşki olarak adlandırılan Rus poğaçasının lezzetine hayran kalmamak elde değil. Peki Rus poğaçası ya da orijinal adıyla proşki nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm detaylarıyla proşki tarifi...

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Çeşit çeşit poğaça tarifleri Türk mutfağında oldukça yaygın ve çok da severek tüketilen tarifler arasında yer alıyor. Kuzeydeki komşumuz Rusya'da da poğaçaya benzer enfes bir tarif bulunuyor. Bugün internethaber.com okurları için Rus poğaçası proşki tarifini paylaşmak istedik. Ispanaklı ve kıymalı hazırlanabilen Rus poğaçası piroşki tarifi beş çaylarının aranan lezzetlerinden biri olacağı izlenimini veriyor. Aynı zamanda vitaminli bir hamur işi olan Rus poğaçası tarifi, malzemeleri ve evde kolay yapım aşamalarıyla haberimizde. İşte dumanı üstünde nefis bir Rus poğaçası proşki tarifinin hazırlanışı...

Rus poğaçası malzemeleri

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

125 gram oda sıcaklığında margarin

3 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un

300 gram ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı tepeleme toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tepeleme salça

Ispanaklı hamurun içi için:

300 gram tulum, keçi veya hellim peyniri

Salçalı hamurun içi için:

1 adet soğan

300 gram kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Hamuru için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamuru ikiye ayırın ve üzerini bezle örterek on beş dakika kadar dinlendirin.

Ispanakları iyice yıkayıp kıyın ve hafif kavurdukdtan sonra robottan geçirin.

Hamurun birine ıspanağı ekleyip yeşil bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Diğer hamura salça ve baharatları katarak yoğurun ve kırmızı bir hamur elde edin.

Ispanaklı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve biraz açtıktan sonra bir ucuna peyniri koyun. Ay şeklinde kapatın.

Ispanaklı hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Salçalı hamurun içi içinse kıyılmış soğanı kıymayla yağda kavurun.

Salçalı hamurdan yine ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bir açıp bu kez kıymalı harçtan koyun ve kapatın.

Poğaçaları yağlanmış fırın tepsisine dizin ve 180 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun...