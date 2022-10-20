Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında pankart açtı meğer 1.5 yıl önce

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katıldığı otelin karşısında duvara çıkan partili "Sayın Genel Başkanım Tokat'a hoş geldiniz. Siz Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yaptınız. Ben de sizden Adalet bekliyorum" yazılı pankart açtı.

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CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta bir dizi programa katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı otelin karşısında yol kenarında duvara çıkan bir şahıs pankart açtı.

Partide kumpas kuruldu iddiası

Sesini Kılıçdaroğlu'na duyurmak isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Basın mensuplarına Tokat'ın Zile İlçesinden CHP İl Genel Meclis üyesi olduğu ifade eden Cemal Ocak, partisinden ihraç edildiğini kaydetti. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Ocak, "1.5 yıldır bana kumpas kurularak, yalan söyleyerek partimden ihraç oldum. Mahkemeye gidim, bir üst mahkemeye gideceğim. Sesimi genel başkanıma duyuramadım. 52 muhtarla genel merkeze gittim. Genel başkanla bizi görüştürmediler. Ben de genel başkanımız gibi Zile'den Ankara'ya yürüyeceğim" dedi.