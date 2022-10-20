Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi tercih etme sebebini açıkladı

Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, "Proje beni çok etkiledi. Fenerbahçe'de sevgi, saygı ve güveni hissettim. Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir seçim yaptım." dedi.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eski günerine dönüş sinyai veren Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

İşte Batshuayi'nin sözleri:

"Bizim bir ilk 11'imiz yok"

Fenerbahçe'de giren çıkan fark etmiyor, herkes gol atıyor. ‘Batsman' bunu şöyle yorumluyor: “Yedek kulübesinde oturmayı sorun etmiyorum. Bizim bir ilk 11'imiz yok, herkes şans bulabilir. Kaliteli bir takımız. As-yedek kavramı yok. Büyük bir rekabet var. Oynadığınız zaman en iyi performansınızı ortaya koymak zorundasınız. 5 dakika da 90 dakika da oynasanız sahada verilen görevi yerine getirmelisiniz. Ben de 5 dakika oynasam da bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.”

"Tepkiler de futbolun parçası"

Gol atamadığında özellikle de Beşiktaş'ta zaman zaman tepki alan Michy Batshuayi, böyle durumda yapılması gerekeni şöyle anlattı: “Attığınız şutlar bazen gol olur, bazen de pozisyonu değerlendiremezsiniz. Gol attığında övgüler alırsınız. Ama gol atmadığınız zaman insanların tepkileri olabilir. Bu futbolun bir parçası. Ama böyle zamanlarda önemli olan zihinsel olarak güçlü ve sağlam kalabilmek. Ben de mental anlamda bunu başardığımı düşünüyorum.”

"Jesus mükemmeliyetçi"

Michy Batshuayi, hem Fenerbahçe'de hem Türkiye'de kısa sürede büyük iz bırakan hocası Jorge Jesus için çarpıcı ifadeler kullandı: “Beni en çok etkileyen teknik direktör Conte. Conte ile Jesus birbirlerine çok benziyorlar. İki teknik adam da işlerinde çok ciddiler, fazlasıyla talepkarlar, organize takım kurmayı hedefliyorlar. Taktik anlamda çok disiplinliler ve bu konularda sürekli videolar izlettiren teknik adamlar. Jesus'un oyun anlayışında oynamaktan dolayı iyi hissediyorum. Bir forvet olarak ofansif anlayışla oynamak keyifli. Her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Umuyorum Jesus ile birlikte hedeflerimizde gidebileceğim en uzak noktalara kadar ilerleyeceğiz.”

"Kiev'e attığım gol unutulmaz"

“Dinamo Kiev'e attığım golde gerçekten çok mutlu olmuştum. O golü attıktan sonra Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosfer gerçekten inanılmazdı. Böyle bir atmosferi görünce şaşırdım. Kendi kendime muhteşem bir atmosfer' dedim. Harika taraftarlarımız önünde goller atmaya ve takımımı galibiyetlere taşımaya devam etmek istiyorum.”

Tek hayali şampiyonluk

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü dolayısıyla şampiyonluğu kazanmak, gerçekten çok önemli ve anlamlı. İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım, Fenerbahçe'de de şampiyonluk duygusunu yaşamak istiyorum. En büyük hayalim bu. Tabii ki Avrupa Ligi'nde de yapabileceğimizin en iyisini yapmayı hedefliyoruz.”

"Basit yaşıyorum"

“Çocuk gibi yaşayan biriyim. Basit yaşamayı seviyorum. Çizgi filmlere ve çizgi film figürlerine büyük hayranlığım var. Favori karakterim de Tokyo. Figür koleksiyonu yapıyorum, evimde çok fazla figür var. Futbol dışında evimde ailemle vakit geçiriyorum. Aile benim için çok önemli.”

"103 gol neden olmasın"

“103 gollük rekorla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ben çalışmaya inanırım; çalışmayı sürdürmeliyiz. Teknik direktörümüzün istediklerini uygulamalıyız. Sonrasında işlerin pozitif gideceğine inanıyorum. Negatif durumlarda da pozitif kalmayı bilmeliyiz. Hedefe odaklanıp özgüveni yüksek şekilde mücadele etmeli, birlikte çalışmalıyız. Bu unsurlar oluşursa neden olmasın?”

Transfer sırrı

“Proje beni çok etkiledi. Fenerbahçe'de sevgi, saygı ve güveni hissettim. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir seçim yaptım.”

"Başkan güveni hissettirdi"

Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmelerin içeriği hep konuşuldu, merak edildi. Michy Batshuayi buna dair yine bilgi vermedi, “Başkanımızla yaptığım konuşmalar sır kalsın” dedi. Belçikalı, “Benden beklentilerini, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Bu süreçte yöneticimiz Selahattin Baki de en başından itibaren imza atana kadar benimle çok samimi bir diyalog kurdu. Beni buranın bir parçası yaptıkları için onlara teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim” diye konuştu.

– Ben ve ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'de çok mutluyuz. İstanbul rüya gibi…

– Fenerbahçe taraftarının sevgisi benim için çok değerli.

– Ben basit biriyim. Çalışkanım. Ciddi ve mücadeleci bir futbolcuyum. Dışarıda neşeli ve şakacıyım.

– Rüyam Real Madrid forması giymekti. Henüz o rüyama ulaşamadım.

– Chelsea kötü bir seçim değildi ama önümde formda bir Diego Costa vardı.

– Kardeşim Iseka güçlü bir futbolcu ama diz sakatlığı geçirdi. Çok daha iyi yerlere gelecek.

– Batsman lakabını taraftar koydu. Ben memnunum. Fenerbahçe taraftarı yeni bir lakap takabilir.

– Süper Lig kaliteli, üst düzey bir rekabet var.