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MSB'den 'kimyasal silah' iddiasına yanıt: İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB'den 'kimyasal silah' iddiasına yanıt: İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'nın terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır

Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında, sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur."

Açıklamada, TSK'nın, terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlı olduğunun altı çizildi.

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