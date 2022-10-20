Emekli promosyonu listesi güncellendi! Ziraat Bankası promosyon tutarı belli oldu
Emekli promosyon yarışına kamu bankalarının katılması ile banka promosyonu listesi güncellendi. Birçok hak sahibi emekli maaşı taşıma işlemi sonrası ek gelir elde ediyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın maaşa göre emeklilere verdiği promosyon parası 750 TL'yi geçmiyordu. Kamu bankalarında emekli maaşı 1.500 TL ve altında olanlar 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı olanlar 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlar ise üç yıllığına 750 TL promosyon alıyordu.
Sabah'ın haberine göre Ekim ayında kamu bankaları da emekli promosyonu için hazırlığını yaptı ve yeni maaş promosyonları belli oldu. Ziraat Bankası internet sitesinde yeni promosyon miktarını duyururken, Vakıfbank ve Halkbank henüz güncellemeye gitmedi.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Halkbank henüz emekli promosyon rakamlarında güncellemeye gitmedi. Bankadan yapılan açıklamada; 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı ifade ediliyor.