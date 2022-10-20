Emekli promosyonu listesi güncellendi! Ziraat Bankası promosyon tutarı belli oldu

Sabah'ın haberine göre Ekim ayında kamu bankaları da emekli promosyonu için hazırlığını yaptı ve yeni maaş promosyonları belli oldu. Ziraat Bankası internet sitesinde yeni promosyon miktarını duyururken, Vakıfbank ve Halkbank henüz güncellemeye gitmedi.