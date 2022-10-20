Samsun'da genç çiftin feci sonu! Öyle fena vurdu ki ağacı devirdi
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi.Abone ol
Samsun'dan Ordu yönüne giden Gökhan Aktürk'ün (35) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
Çarpmanın şiddeti ile ağaç devrildi. Kazada, otomobildeki Aktürk ile eşi Sinem Aktürk (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.