BIST 3.926
DOLAR 18,59
EURO 18,24
ALTIN 976,44
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'tan 'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar' sorusuna bomba cevap! Musk, SİHA üretecek mi?

Elon Musk'tan 'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar' sorusuna bomba cevap! Musk, SİHA üretecek mi?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna bomba bir cevap verdi.

Abone ol

Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı Drone'ları arasında gösteriliyor.

Musk'un paylaşımı ses getirdi

Dünya gündemi savaşları ve savaşların gidişatını etkileyen İHA'ları konuşurken açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "1. Drone Savaşı" notunu yazdı.

'Silah yapmalı mıyım? Hayır'

Bu paylaşımın altına bir kullanıcı ise Musk'a, "Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" diyerek bir soru yöneltti. Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." yanıtını verdi.


Bayraktar TB2'nin özellikleri neler?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
25.000 Feet Maksimum İrtifa

ÖNCEKİ HABERLER
Togg fiyatı ne kadar olacak? Yerlilik oranı hedefi Bakan Varank açıkladı
Togg fiyatı ne kadar olacak? Yerlilik oranı hedefi Bakan Varank açıkladı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Elon Musk'tan "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar üretecek misin?" sorusuna cevap
Elon Musk'tan "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar üretecek misin?" sorusuna cevap
Meral Akşener'in anketçisinden bomba Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Akşener'in adayı İmamoğlu mu?
Meral Akşener'in anketçisinden bomba Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Akşener'in adayı İmamoğlu mu?
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
Sadece etrafınızı değil, sizi de olumsuz etkiliyor! İşte ağız kokusunun sebepleri
Sadece etrafınızı değil, sizi de olumsuz etkiliyor! İşte ağız kokusunun sebepleri
Altay tankı çok değişti 9 yıl önceki tanktan başka bir tank oldu yetkili isim Fatih Altaylı'ya konuştu
Altay tankı çok değişti 9 yıl önceki tanktan başka bir tank oldu yetkili isim Fatih Altaylı'ya konuştu
Trabzon'da fuhuşla mücadele! 10 ayda 204 kadına işlem oteller yıkıldı bu kez de...
Trabzon'da fuhuşla mücadele! 10 ayda 204 kadına işlem oteller yıkıldı bu kez de...
THY İstanbul-Gaziantep uçağında panik! Pilot uçağa polis çağırınca tüm yolcular indirildi
THY İstanbul-Gaziantep uçağında panik! Pilot uçağa polis çağırınca tüm yolcular indirildi
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz” anketi! Bakın ilk 4'te kimler var?
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz” anketi! Bakın ilk 4'te kimler var?
27 yaşındaki Serkan Nakaş, babası kadar şanslı olamadı
27 yaşındaki Serkan Nakaş, babası kadar şanslı olamadı
Ak Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk yorum! Bunun magazinini yapmak doğru olmaz!
Ak Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk yorum! Bunun magazinini yapmak doğru olmaz!