Elon Musk'tan 'Türk SİHA'ları en iyisi diyorlar' sorusuna bomba cevap! Musk, SİHA üretecek mi?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna bomba bir cevap verdi.

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Son yıllarda meydana gelen savaşlarda İHA ve SİHA'lar büyük bir rol oynuyor. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında İHA'lardan fazlasıyla fayda sağlandı. Bayraktar İHA'lar ise bu dönemin en başarılı Drone'ları arasında gösteriliyor.

Musk'un paylaşımı ses getirdi

Dünya gündemi savaşları ve savaşların gidişatını etkileyen İHA'ları konuşurken açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "1. Drone Savaşı" notunu yazdı.

'Silah yapmalı mıyım? Hayır'

Bu paylaşımın altına bir kullanıcı ise Musk'a, "Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" diyerek bir soru yöneltti. Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." yanıtını verdi.



Bayraktar TB2'nin özellikleri neler?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa