Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD'ın açıklamasına 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin can veya mal kaybına sebep olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakan Soylu'dan deprem açıklaması



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Vali Coşkun'dan açıklama

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

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