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THY İstanbul-Gaziantep uçağında panik! Pilot uçağa polis çağırınca tüm yolcular indirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
THY İstanbul-Gaziantep uçağında panik! Pilot uçağa polis çağırınca tüm yolcular indirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferi öncesi hostes ve pilot rahatsızlanınca uçak 3 saat gecikmeyle havalandı. Yeni görevlilerin tahsis edilmesinin ardından yolcu ile pilot arasında sözlü tartışma çıktı. Pilot uçağa polis çağırdı, tüm yolcular uçaktan indirildi.

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Sabah saatlerinde İstanbul-Gaziantep seferini yapacak olan TK-2220 sefer sayılı uçağın önce kabin memuru rahatsızlandı. Daha sonra uçağın pilotu da rahatsızlanınca kabin ekibi değiştirildi.

Pilot polis çağırdı

Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi. Yeni ekibin uçağa gelmesinin ardından yolcular uçağa alınmaya başlandı. Yaşanan rötar nedeniyle pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Kaptan pilot tartıştığı yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceğini düşünerek uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

06.45 yerinde 10.00'da havalandı

Tüm yolcular uçaktan indirildikten sonra tartışan yolcunun bagajını bulmak için uçaktaki tüm bagajlar da indirilerek bagaj bulundu. Saat 06.45'de havalanması planlanan uçak, yaşanan olaylar nedeniyle saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapabildi.

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