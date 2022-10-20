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Sadece etrafınızı değil, sizi de olumsuz etkiliyor! İşte ağız kokusunun sebepleri

Sadece etrafınızı değil, sizi de olumsuz etkiliyor! İşte ağız kokusunun sebepleri

Ağız kokusu kuşkusuz özellikle kalabalık ortamlarda en kötü durumlardan birisi. Genellikle bu durumu naneli şeker ve sakızlar veya diş fırçalama ile geçici olarak halledebilsek de, bu ağız kokusunun altında yatan sebepler çok daha farklı olabilir.

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En rahatsız edici kokular arasında şüphesiz ağız kokusu yer alıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda büyük sorunlara sebep olan ağız kokusu çoğunlukla dikkate alınmıyor.

Fakat ağız kokusunun yarattığı sorunlar sadece sosyal çevreyi değil sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor.

Ağız kokusu pek çok sebebin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Bu sebeple ağız kokusunun geçmesi için asıl sebebinin bulunması gerekmektedir.

Birçok kişi ağız kokusunu ortadan kaldırabilecek önlemlere başvurur. Bunlar nane ve okaliptüs içeren sakız, sprey ve şekerlerdir.

Fakat bu yöntemler anlık olarak kişiye güzel koku ve ferahlık sağlasa da geçici bir çözümdür ve bir müddet sonra koku geri gelir.

Ağız kokusundan muzdarip pek çok vatandaş, “Ağız kokusu sebep olur? Ağız kokusu nasıl geçer ve ne iyi gelir?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

Ağız kokusu sebep olur?

Kokulu yiyecekleri, alkol ve tütün ürünleri tüketmek ağız kokusunun temel sebepleridir. Fakat bunun beraberinde diş sorunları ve midede ki rahatsızlık da ağız kokusuna sebep olabilir.

Ağız kokusu nasıl geçer?

Ağız kokusu soruni pek çok kişinin muzdarip olduğu mevzudur. Şayet ağız kokusu diş çürüğü ve mide sorunlarından kaynaklanmıyorsa, düzenli ağız temizliği yapıldığı takdirde kısa sürede ağız kokusu gidebilir. Dişlerin sabah akşam fırçalanması ve diş ipi kullanılması zaman içinde ağız kokusunun giderilmesine destek olacaktır.

Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Bitkisel çözümlere başvurmanın yanında ağız kokusu için özel spreyler ve sakızları da tercih edebilirsiniz. Evinizde karbonat, limon, nane ve karanfille de ağız kokusundan kurtulmanız mümkündür.

Öte yandan bilhassa akşamları yatmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra tekrar herhangi bir gıda tüketmemek ve en azından bir müddet gargara yapmak da ağız kokusu için faydalı olacaktır.

Fakat eğer ağız kokusu vücuttaki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bu hastalık iyileşmediği sürece ağız kokusu da geçmeyecektir.

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