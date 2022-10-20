Altay tankı çok değişti 9 yıl önceki tanktan başka bir tank oldu yetkili isim Fatih Altaylı'ya konuştu

Yerli Altay tankına ilişkin Fatih Altaylı'ya konuşan BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, "Bu artık bir anlamda “Yeni Altay”. 9 yıl önceki tanktan başka bir tank. Bu epey bir vaktimizi aldı. Şu anda hazır ve 2023 yılı içinde 2 prototipi TSK’ye teslim edeceğiz." dedi.

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2013’te iki adet ana prototipi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen, 3 yıllık deneme süresinin ardından 2018’de seri üretim ihalesi yapılan tank, aradan geçen 4 yıla rağmen seri üretime geçemedi.

Ethem Sancak’ın hisselerini Tosyalı Holding’e devretmesinden sonra projeye ilişkin soru işaretleri çoğaldı.

Konuya ilişkin eleştirel bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı'yı ofisinde ziyaret eden BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, Altay tankına ilişkin tüm merak edilenleri anlattı.

1000’den fazla tezgahı yenilendi

İşte Altaylı'nın kaleminde yazının ilgili bölümü:

"BMC’nin yerli ortağının değişmesinden ve yüzde 51 hissenin Tosyalı grubuna geçmesinden sonra ilk iş olarak Karasu’da kamu tarafından tahsis edilen araziyi geri vermişler.

Fuat Bey, "Tahsisli araziyi geri verelim. Fabrika yerini paramızla alalım” demiş. Ve Ankara'da ve Düzce’de iki ayrı OSB’de iki büyük araziyi satın almışlar. Buralarda fabrika inşaatları başlamış.

Tartışmalara neden olan Tank Palet Fabrikası’nda da ekonomik ömrünü çoktan tamamlamış olan 1000’den fazla tezgahı yenilemeye başlamışlar.

Konut ve ticaret alanı iddiası yalanlandı

Murat Yalçıntaş’a BMC’nin İzmir’deki fabrika arazisini de sordum. Buranın boşaltılarak çok değerli arazinin konut ve ticaret alanına dönüştürüleceği söyleniyordu. Yalçıntaş bunu yalanladı.

“Yok öyle bir proje. Orası BMC’nin merkezi ve orada kalacak. Ne taşınması ne de yerine konut alanı yapılması söz konusu bile değil. İstediğiniz zaman birlikte gidip gezelim” dedi. BMC çatısı altında BMC Power adlı yeni bir şirket kurmuşlar.

Sadece tanka değil diğer araçlara da bu yerli motor koyulacak

“Yerli motor geliştirme konusunda son aşamaya doğru gidiyoruz. İstanbul Teknopark’ta 300 kişilik bir mühendis ekibi bunun üzerinde çalışıyor. BMC Power’da 400 beygir, 600 beygir, 1000 beygir ve 1500 beygirlik motorların dizaynı tamamlandı. Başlangıçta değilse bile kısa süre sonra seri üretimdeki tanklarımıza yerli motor koyacağız. Sadece tanklara değil, tüm yerli üretim savunma araçlarına bu motorlar koyulacak. Zırhı personel taşıyıcıya da, fırtına toplarına da. Bu yüzden 4 farklı güçte motor üzerinde çalıştık” dedi.

Çok detaylı bilgiler verdiler. Ancak benim asıl sorum “Niye bu kadar gecikildiği” idi.

Altay tankı neden gecikti?

Altay tankının ilk gününden bu yana projenin başında olan Mehmet Karaaslan anlattı.

“Sizin de dediğiniz gibi aslında prototipler 2013’te tamamlanıp teslim edilmişti. Sonra da bu ihale yapıldı. Ancak bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Altay tankı ile ilgili yeni talepler iletti. Yeni kabiliyetler eklememiz gerekti. Farklı farklı sistemlerde. Güç grubunun değişikliği de başlı başına yeni bir dizayn gerektiriyordu. Tüm bunları yeniden çalıştık. Şu anda bu prototipi de tamamlama aşamasına geldik. Bu artık bir anlamda “Yeni Altay”. 9 yıl önceki tanktan başka bir tank. Bu epey bir vaktimizi aldı. Şu anda hazır ve 2023 yılı içinde 2 prototipi TSK’ye teslim edeceğiz. Aslında bunlara prototip demek de çok doğru değil. Bunlar TSK’ya vereceğimiz ilk 100’lük teslimatın ilk iki tankı da diyebiliriz. Bunlar TSK tarafından arazi koşullarında test edilecek. İlk verdiğimiz prototiplerin TSK denemeleri 3 yıldan fazla sürmüştü ama bu o kadar sürmeyecektir. Onay geldikten sonra da ilk partinin geri kalan 98 tankını vereceğiz” dedi.

Yabancı ülkeler projeyi zorlaştırmak için çabalıyorlanmış

Onaydan sonra ayda 8 tank teslim etmeyi planlıyorlar. Tabii tüm bunlar olurken müttefiklerimizin de aralarında olduğu pek çok ülke, aslında belki de doğal olarak, bu projeyi zorlaştırmak, geciktirmek için çabalıyorlarmış.

Bazı şeyleri şimdilik yazılmamak kaydı ile gizli kalmasını istemelerinin de nedeni bu. Ancak şunu da sormadan edemedim.

Katarlı ortağın faydasını görüyoruz"

“Bu işin yüzde 49’unun Katarlılara verilmesi ne kadar doğruydu?”

Murat Yalçıntaş’ın yanıtı şu oldu:

“Emin olun Katarlı ortakları görmüyoruz bile. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Sessiz ortak gibiler. Sadece yönetim kurulunda bilgi alıyorlar. Fabrika binasını görmeye bile sadece tek bir kişi geldi. O da hafta sonu bir gün gelip şöyle bir baktı. Biliyorsunuz BMC’ye ortak olan Katar Ordu Fonu. Ve dünyada çok önemli pek çok sanayi şirketine ortaklar. Bunun da faydasını görüyoruz. Bize bazı kapıların açılmasını ya da hızlı açılmasını sağlıyorlar. İngiltere’de ve başka ülkelerde de çok önemli savunma sanayi şirketlerinde hisseleri var. Sermaye desteği olarak da faydalarını çok görüyoruz” dedi.