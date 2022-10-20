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Meral Akşener'in anketçisinden bomba Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Akşener'in adayı İmamoğlu mu?

Meral Akşener'in anketçisinden bomba Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Akşener'in adayı İmamoğlu mu?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen AK Parti'nin reklam beyni Erol Olçoktan sonra AK Parti'nin kampanyalarını yürüten Faruk Acar, İYİ Parti ile çalışmaya başlamıştı. Andy-Ar Araştırma'nın patronu olan Acar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı"nı tekrar denkleme soktu.

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Erol Olçok'un şehit edilmesinden sonra AK Parti'nin reklam kampanyalarını yapan Faruk Acar, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'n seçim kampanyasını hem de AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybettiği yerel seçimlerin kampanyasını yapmıştı. Faruk Acar, geçtiğimiz yıl AK Parti ile yollarını ayırarak İYİ Parti ile çalışmaya başlamıştı. 

Kılıçdaroğlu'na karşı adayı İmamoğlu...

Andy-Ar Araştırma şirketiyle kamuoyu yoklamaları yapan Faruk Acar, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yeniden gündeme getirdi. Uzun süredir adaylık konusunda ismi gerilerde kalan İmamoğlu'na, Meral Akşener'in tekrar el uzattığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday yapacağı iddiaları tekrar dolaşıma girdi. 

'Anlayana çok ilginç hareketler bunlar'

CHP ve İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği programa Meral Akşener'le birlikte Ekrem İmamoğlu da katılacak. Hazırlanan afişlerde Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının kullanılması dikkat çekerken, Faruk Acar o afişi, "Çok 'ilginç hareketler bunlar' Tabi anlayana.." notuyla paylaştı. 

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