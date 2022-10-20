Elon Musk'tan "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar üretecek misin?" sorusuna cevap
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusunu yanıtladı. Musk, silah üretmeyi düşünmediğini belirterek, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" yanıtını verdi.Abone ol
Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına değindi.
"Katil drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor" başlıklı AP haberini Twitter hesabından paylaşan Tesla ve SpaceX CEO'su, "I. Drone Savaşı" değerlendirmesinde bulundu.
Musk'tan İHA yanıtı: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır
Musk bunun ardından gelen "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:
"Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır."
İHA'lar Rusya-Ukrayna savaşından etkin olarak kullanılıyor
Rusya ile Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan savaşta İHA'lardan fazlasıyla yararlandı.
Kremlin, İran üretimi Shaded-136 tipi İHA'larla Ukrayna'da kamikaze saldırılar düzenliyor.
ABD ise, Ukrayna'ya "Phoenix Ghost" adlı kamikaze drone'ları gönderdi.
Ukrayna ayrıca, Türk İHA'sı Bayraktar TB2'leri kullanıyor.
Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE