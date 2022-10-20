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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'tan "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar üretecek misin?" sorusuna cevap

Elon Musk'tan "Türk İHA'ları en iyisi diyorlar üretecek misin?" sorusuna cevap

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusunu yanıtladı. Musk, silah üretmeyi düşünmediğini belirterek, "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır" yanıtını verdi.

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Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına değindi.

"Katil drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor" başlıklı AP haberini Twitter hesabından paylaşan Tesla ve SpaceX CEO'su, "I. Drone Savaşı" değerlendirmesinde bulundu.

Musk'tan İHA yanıtı: Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır

Musk bunun ardından gelen "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır."

İHA'lar Rusya-Ukrayna savaşından etkin olarak kullanılıyor

Rusya ile Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan savaşta İHA'lardan fazlasıyla yararlandı.

Kremlin, İran üretimi Shaded-136 tipi İHA'larla Ukrayna'da kamikaze saldırılar düzenliyor.

ABD ise, Ukrayna'ya "Phoenix Ghost" adlı kamikaze drone'ları gönderdi.

Ukrayna ayrıca, Türk İHA'sı Bayraktar TB2'leri kullanıyor.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE

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