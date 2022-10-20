Pazardan sonra sıra markette! Bulgarlar Edirne'de birbiriyle yarıştı bagajlar doldu!

Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.