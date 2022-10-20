Pazardan sonra sıra markette! Bulgarlar Edirne'de birbiriyle yarıştı bagajlar doldu!
EDİRNE'ye pazar alışverişine gelen Bulgar vatandaşları bu kez marketlere yöneldi. Adeta birbirleriyle yarış veren Bulgarlar, market arabalarını defalarca doldurup araçlarına yükledi. Bulgaristan'dan Edirne'ye ekmek almaya gelen, tek seferde 5-10 bin lira harcayıp alışverişe doymayan var.
Edirne’ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi.
Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar, aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.
Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinden Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını belirterek, “Şu an burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz.
Allah’a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak."