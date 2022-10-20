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İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İNGİLTERE Başbakanı Liz Truss, 45 gündür sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kral Charles'a istifasını sunan Truss, ''Halefim seçilene kadar görevimin başındayım'' dedi. İngiltere'de yeni başbakanın bir hafta içinde seçilmesi bekleniyor.

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İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss yaşadığı yönetim krizlerinin ardından istifasını duyurdu. 10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Konutu'nun önünde basın açıklaması yapan Truss bu sabah istifasını verdiğini söyledi.

"Halefim seçilene kadar görevdeyim"

45 günlük görevinin ardından Kral Charles'a istifasını sunduğunu belirten Truss, ''Halefim seçilene kadar görevimin başındayım'' dedi.

Ekonomi paketleri koltuğu sarstı

Altı hafta önce göreve gelen Liz Truss'ın açıkladığı ekonomi paketleri itibarının sarsılmasına neden oldu. İngiliz Sterlini rekor düzeyde değer kaybederken Truss'ın kabinesinde istifalar görüldü. Vergi paketleri açıklandığında sterlin, ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Kısa sürede güven azaldı

Liz Truss önce büyük vergi indirimleri vaadiyle iktidara geldi, bu paketleri uygulayan Truss kısa sürede programından U dönüşü yaptı. Politikadaki bu temel dönüşün ardından İngiltere'nin yeni Demir Leydi'si olarak adlandırılan Liz Truss'ın liderlik pozisyonuna duyulan güven azaldı. 

Muhafazakar Parti'den çiçeği burnunda başbakanın istifa etmesi yönünde sesler giderek artınca kaçınılmaz son geldi.

İçişleri bakanı da istifa etmişti

İngiltere'de başbakanın istifasından kısa süre önce İçişleri Bakanı Suella Braverman da istifa etmişti. Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Yeni lider haftaya seçilecek

Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Liz Truss'ın da istifasıyla ülkenin tepesindeki koltuk yeniden boşaltı.

Muhafazakar Parti halihazırda seçimin galibi olduğu için yeni Başbakan bu partiden çıkacak. Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin bir hafta içinde seçileceğini söyledi. 

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