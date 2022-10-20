Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev'den halter şov! Halil Mutlu gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Erdoğan'ı karşılamasının ardından Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldılar. Program sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter performansı renkli anlara sahne oldu. O anlarda eski milli halterci Halil Mutlu da şaşkın bakışlarını gizleyemedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da yer alan Zengilan şehrinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan ikinci kapısı olma özelliğini taşıyan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını birlikte yaptığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, daha sonra Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışı için kara yolu ile Cebrayıl’a geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı.