Çılgın Dondurmacı kantarın topuzunu kaçırdı! Genç kızı arka tarafa götürüp...

Tik Tok'ta çektiği videolar ile kısa sürede fenomen olan ve Çılgın Dondurmacı lakabı ile nam salan Mehmet Dinç yine yaptı yapacağını. Kendi söylediği şarkılar ile kadınlar dans ettiren ve görüntülerini instagram hesabından paylaşan Çılgın Dondurmacı son videosu ile yine gündem oldu.

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Çektiği dans videoları ile bir anda üne kavuşan, Çılgın Dondurmacı lakabı ile sınırları Türkiye'yi aşan, hatta onunla dans etmek için yurtdışından gelen takipçileri ile ilginç videolar paylaşan Mehmet Dinç son yılların en popüler isimlerinden biri oldu.

TikTok'ta çektiği dans videolarıyla ünlenen ve fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı sınırları zorlamaya devam eden. Dondurma almak için yanına gelen güzel kadınlara dans ettiren Çılgın Dondurmacı zaman zaman sınırları iyice aşıyor ve tepki çekiyor.

Kantarın topuzunu kaçırdı

Dekolteli ve seksi kadınları tercih eden ve onları dükkanın önünde dans ettiren Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, son zamanlarda yaptığı bir hareket ile eleştirilerin hedefi oldu. Kadınları kolundan tutarak arka tarafa götüren ve orada yakın temaslı dans eden Çılgın Dondurmacı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Çılgın Dondurmacı'nın kadınları kolundan tutarak tezgahın arkasına götürmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçilerden bazıları ise 'Şu rezilliğe bak Allah ıslah etsin' yorumları yaptı.

Çılgın Dondurmacı'nın yeri neresi?

Vatandaşlar, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Çılgın Dondurmacı'nın nerede olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede?

İlk olarak Shakle Habetek isimli Arapça şarkı ile tanınır hale gelen Çılgın Dondurmacı, daha sonra kendi parçası olan Kalbimsin adlı şarkıyı çıkararak fenomen olmuştu.

Mehmet Dinç'in sahibi olduğu ve turistler tarafından akın akın ziyaret edilen Çılgın Dondurmacı, Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor.

Şehir merkezine yakın olan dondurmacı, Akkapark AVM'nin önünde bulunuyor. Ulaşımı oldukça kolay olan dondurmacıya ilgi oldukça fazla.

Çılgın Dondurmacı Mehmet Mert kimdir?

Çılgın Dondurmacı adıyla tanınan Mehmet Dinç, 1982 doğumludur. Aslen Hatay Antakyalıdır. Doğduğu yöre nedeniyle Arapça ve Kürtçeyi çok akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Kendisini fenomen haline getiren Arapça şarkısı "Kalbimsin" de Mehmet Dinç'e aittir.

İnşaat, pastanecilik gibi pek çok farklı sektörde çalışan Mehmet Dinç, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İşletme Enformatiği bölümünde okumuştur.