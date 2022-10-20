Erdoğan-Aliyev'den ortak basın toplantısı: Erdoğan: Bunları köşeye sıkıştırmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başbaşa görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan Batı’ya eleştiride bulunurken, "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım. Buraları ne hale getirdiler, tazminatını istemek lazım." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başbaşa görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan Batı’ya eleştiride bulunurken, "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım. Buraları ne hale getirdiler, tazminatını istemek lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Aziz kardeşim saygıdeğer bakanlar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Öncelikle bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında ikinci havalimanı açılışına katılmak en modern havalimanlarından birini daha açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

İşgal döneminde şu Cebraili ne hale getirmişler. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) AB falan buralara gelip görmüyorlar mı hiç? diye sordum... Gelmiyorlar çünkü buralara gelip Batı'nın yaptıklarını görecekler. Bunları tabi görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar.

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"Batı'yı köşeye sıkıştırmak lazım"

Bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım.

Bu tahrip olmuş yer ile yeksan olmuş bu bölgeler ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle, oto yollarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz.

"Bölgede ciddi neticeler alınacaktır"

Çok kısa zamanda tarımda da bu bölgede ciddi neticeler alınacaktır.

Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız. Zaten dayanışma ile attığımız adımlar var. Çok daha önemli ve büyük projeleri gerçekleştirmeye hazırız.

"Barışın kaybedeni olmaz"

Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra korkuya yer yoktur. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Azerbaycan, 44 günlük vatan muhaberesinde verilmeyen hakkını geri almıştır. Barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizin geleceğini inşa etmek yegane gayemizdir.

Azerbaycan, 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Azerbaycan nihai hedefinin kalıcı barış olduğunu ortaya koymuştur. Barışın kaybedeni olmaz.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşat işlerinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler görüyor.

İmar etmek için daha büyük işler görülecek. Resmi tören Cebrayıl'da yapıldı. Aslı Cebrayıl şehri yoktu. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi yerle bri etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle yeksan ettiler.