50 yaş üzeri için kritik uyku uyarısı! Günde en az 5 saat...

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma neticesinde 50 yaş üzerindeki kişilerin günde en az 5 saat uyumasının hastalık riskini oldukça düşürdüğü ortaya çıktı. Çalışma 25 yıl boyunca binlerce kişi üzerinde test edildi.

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Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, yetişkin kişiler günde ortalama 7 ile 8 saat uyku ihtiyacı duyuyor. İngiltere'de 25 yıl boyunca binlerce kişi üzerinden yapılan bir çalışma da, 50 yaş üzerindeki kişilerin en az 5 saat uyuması gerektiğini ortaya çıkardı. 5 saat ve daha fazla uyuyan 50 yaş üzerindeki kişilerde hastalık riskinin bir hayli düştüğü tespit edildi.

London College ve Paris Cité Üniversitesi’nden bilim insanlarının binlerce kişinin 25 yıllık veri analizi ve takibine dayalı yaptığı bilimsel çalışmaya göre, günde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaş üstü kişilerde kronik hastalık riskinin düştüğü tespit edildi.

Uyku süresinin kronik hastalıklarla ilişkisinin devamlı araştırıldığını altını çizen bilim insanları, 7 binden fazla erkek ve kadının verilerini 25 yıllık bir zaman dilimi içeresinde belirli aralıklarla analiz etti.

Hastalık riski düşüyor

50 yaş civarında beş saat veya daha az uyuyanlar risk altında

Çalışma sonucunda günlük uyku süresi az olan 50’li yaşlardaki kişilerde ilk kronik hastalık riskini % 20 oranında arttırdığı tespit edildi. 50 yaş civarında beş saat veya daha az uyuyanlar, yedi saat uyuyanlara göre % 30 daha fazla hastalığa yakalanma riskine sahip olduğu görüldü.

Uzun uyku ihtiyacı hastalık belirtisi de olabilir

Uzun uyku süresi ile kronik hastalık riski arasında bir ilişki olduğuna dair net bir delil bulamayan bilim insanları, ileri yaşlarda yükselen uzun uyku ihtiyacının altında kronik hastalıklar olabileceğini açıkladı.

Araştırma esnasında göz önüne alınan kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, kalp rahatsızlıkları, inme, kalp yetmezliği, kronik böbrek rahatsızlıkları, demans, karaciğer rahatsızlıkları ve Parkinson gibi hastalıklar yer aldı.

İdeal uyku süresi ne kadardır?

Yenidoğan bebekler genellikle 16 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çoğu yetişkine de 7-8 saat uyku yeterli olur. Genç erişkinler için ortalama 9 saat uyku yeterli olur. Hamileliğin ilk 3 ayında, kadınların uyku gereksinimi çoğalır. Normal süresinden çalınmış bir uyku süresi, bir tür ‘uyku borcu’ meydana getirir. Vücut, nihayetinde bu borcun geri ödenmesine ihtiyaç duyar. Uykunun yetersiz kalması muhakeme yetisi ya da tepki süresini olumsuz anlamda etkiler. İnsanlar yaşlandıkça uyku süresi giderek azalır ve uyku hafifler. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sık görülen bir sağlık sorunu olarak bilinir.