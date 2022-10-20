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Uzman çavuş Kürşat Sert'in intikamı alındı! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

Uzman çavuş Kürşat Sert'in intikamı alındı! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

VAN'da geçtiğimiz hafta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş Kürşat Sert'in intikamı alındı. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

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Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Şehit Cem Akdoğan Operasyonu çerçevesinde Van’ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle girilen çatışmada Uzman Çavuş Kürşat Sert geçtiğimiz hafta şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı' ifadesini kullandı.

Soylu: 2 terörist ölü ele geçirildi

Bakan Soylu, 'Terörün de kökünü kurutana kadar devam Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." dedi.

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