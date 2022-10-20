Kokusu tüm evi saracak Arda'nın anne poğaçası tarifi ağızda dağılan lezzet!

Arda'nın Mutfağı'nda en çok aranan tariflerden biri olan anne poğaçası tarifini sizler için derledik. Arda Türkmen'le anılan anne poğaçası tarifi tıpkı çocukluğumuzda annemizden yada anneannemizden yediğimiz poğaça lezzetinde. İşte anne poğaçası nasıl yapılır diyenlere Arda'nın anne poğaçası tarifi.

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Arda'nın Mutfağı ile tanıdığımız ünlü şef Arda Türkmen'in anne poğaçası tarifini sizler için derledik. Annemiz, anneannemiz tarafından da yapılan anne poğaçası tarifi Arda'nın yöntemiyle sizi çocukluğunuzdaki lezzete götürecek. Siz de kendi çocuklarınıza yıllar boyu hatırlayacakları bir lezzet bırakmak istiyorsanız anne poğaçası tarifini mutlaka deneyin deriz. Hem pratik hem de lezzetli anne poğaçası tarifi için gereken malzemeler şöyle: 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı tereyağı, 1 su bardağı sıvıyağ, 1 su bardağı yoğurt, tuz

Peynirli harç için malzemeler:

1,5 su bardağı beyaz peynir, yarım bağ maydanoz.

Üzeri için malzemeler: 1 adet yumurta sarısı, çörekotu

Peynirli anne poğaçasının hazırlanışına hamur yapımıyla başlayın. Hamuru için; Tereyağını küçük bir tavada eritip kenara alın. Un ve kabartma tozunu bir karıştırma kabında çırpma teli yardımı ile kendi içinde karıştırın.

Eritip ılınması için kenara aldığınız tereyağının içerisine yoğurt ve sıvıyağı ilave edip karıştırın. Bu sıvı karışımı un ve kabarma tozunun olduğu karıştırma kabına aktarın. Bir küçük tutam tuz ile tatlandırdıktan sonra yoğurmaya başlayın.

Aman dikkat!

Bu noktada hamurun yağını kusmaması için çok fazla yoğurmamanız önemli bir püf nokta. Hafif yumuşak bir hamur elde ettiğinizde kenara alıp dinlendirin.

İç harç için;

Peyniri bir küçük bir karıştırma kabına ufalayın, içerisine ince kıyım maydanoz ekleyip karıştırın. Karabiber ve pul biber ile tatlandırın. Dinlenen hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde elips şeklinde açın ve orta kısmına doğru peynirli harçtan koyup kapatın kenarlarına bastırarak uçların pişerken açılmamasını sağlayın. Bu şekilde bütün hamurlarınızı hazırlayıp tepsinize dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Poğaçalarınızı 200 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.

Arda Türkmen kimdir?

1975 İstanbul doğumlu olan Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. Ardından 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlayan Arda Türkmen,

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı. 1995 -2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonunda görev aldı. 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da bar işletmeciliği yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında bir catering şirketini kurdu. 2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da tanındı.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘’ Arda’nın mutfağı ‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabah'taki yazılarını sonlandırıp Hürriyet Pazar ekinde Arda’nın Mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2013 yılında Leblon'u kapatarak , Forneria’yı Karaköy'de açtı. 2015'te Mükellef 2016'da açtığı central ile restaurant sayısını 3'e çıkardı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

9 sezondur yaptığı Arda’nın Mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.