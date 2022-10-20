Türk kahvesi ve limonun bileşimindeki inanılmaz mucize! Faydasını hemen göreceksiniz

Türk kahvesi, ülkemizde oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var atasözü ile de kahvenin önemi daha da ön plana çıkıyor. Lezzetinin yanı sıra birçok faydasının da bulunduğu Türk kahvesine limon sıkıldığında ise faydaları adeta ikiye katlanıyor.

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Birçok kişi günde en az bir bardak Türk kahvesi içmeden günü tamamlayamaz. Sağlık için oldukça faydalı olan bu içecek limon ile birleştirdiğinde ise faydasını adeta ikiye katlıyor.

Esasında bu karışım kısa sürede kilo vermek isteyenlerin ilk tercih ettiği yöntemdir. Bu karışımı düzenli olarak tüketirseniz fazla kilolarınızdan kurtulmuş olursunuz. Aynı zamanda bu yöntemin yanında mutlaka kuruyemişte yenilmelidir. İşte kahve ve limon karışımının mucizevi faydaları...

Fazla kilolarınıza veda edin

Metabolizması yavaş olan insanlarda yağ yakımı çok yavaş gerçekleşir. Metabolizmanın yavaşlığından dolayı kilo bile alabilirsiniz. Fakat bazı gıdaları tüketerek metabolizmanızı hızlandırıp istediğiniz kilolara ulaşabilirsiniz. Bu gıdaların başında kahve ve limon geliyor. 10 gün boyunca düzenli olarak kahve ile limonu karıştırıp içerseniz göreceğiniz etkiler şunlar olacaktır;

Kabızlık sorununu kısa sürede çözer.

Midedeki şişkinliğin giderilmesine destek olur.

Vücuttaki fazla yağların yakımını hızlandırır.

Kalıcı kilo vermenize imkan sunar.

Güçlü bir ödem söktürücüsüdür.

Limonlu kahve ne zaman içilmeli?

Peki limonlu kahve karışımı ne zaman içilir? Bu iki karşımda ayrı ayrı güçlü oldukları için çoğunlukla sabah içilmesi tavsiye edilmez. Onun yerine gün içerisinde yanında kuruyemişle tüketilmesi önerilir. Bilhassa kahvaltıdan 1-2 saat sonra içildiğinde sindirim sistemini hızlandırır.

Limonlu kahve tarifi

Bir fincanın içine yarım limon sıkın ve üzerine hazırlanan Türk kahvesini dökün. Bu şekilde 10 gün deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Türk kahvesinin faydaları

Stresi azaltır: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığı ortaya çıktı.

Enerji verir: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi öneriliyor.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar: Bilhassa şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında önemli etkisi vardır.

Tokluk hissi verir: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.

Hafızayı güçlendirir: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

Karaciğere iyi gelir: Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya azaltır.