Kanserden ölme riskini düşürmek için bu sporu mutlaka programınıza ekleyin

Tedavisi olmayan hastalıkların başında gelen kanser, her yıl binlerce ölüme sebep oluyor. Kanserin bir çözümü günümüzde yok ancak ölüm riskini azaltacak bazı aktiviteler mevcut. İşte kanserden ölme riskini yüzde 15 düşüren spor aktivitesi...

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Kanser üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bazı aktivitelerin kanser ve kalp hastalıkları sebepiyle meydana gelecek ölüm riskinin azaltılabileceği tespit edildi. Belirlenen bazı spor aktivitelerini yapmanın bilhassa mühim olduğunu belirten araştırmacılar, bu sporları günlük rutine eklemenin asla geç olmadığı yönünde karar kıldılar.

Bu sporu yapmak kanserden ölme riskinizi yüzde 15 düşürüyor

Kanser 2020'de dünya çapında 10 milyon ölüme sebep oldu. Kanser, birçok değişkeni olan bir hastalıktır, çünkü hastalıkların özelliklerı ve belirtileri çok farklıdır. Fakat kanserin ne olduğunun ve nasıl çalıştığının tanımında tutarlı bir etken var. Dünya Sağlık Örgütü, " Kanserin tanımlayıcı özelliklerinden biri, olağan sınırlarının ötesinde büyüyen ve daha sonra vücudun bitişik kısımlarını işgal edip diğer organlara yayılabilen anormal hücrelerin hızlı bir şekilde yaratılmasıdır; ikinci sürece metastaz denir" diye açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü, "Yaygın metastazlar kanserden ölümlerin birincil nedenidir." diyor.

Yeni çalışmalar, kanseri engellemeye destek olacak başka yollar da buldu ve bunlardan bazıları şaşırtıcı. Örnek olarak, yediğiniz yemek sağlıklı bir hayat tarzının mühim bir parçası olsa da, o yemeği hazırlama şeklinizin de mühim olduğunu biliyor muydunuz? Yiyeceklerinizi ızgara, derin yağda kızartma veya tavada kızartmanız kansere sebep olan bileşenlerin düzeylerini artırabilir. Balık çoğunlukla uygun bir diyetin sağlıklı bir parçası olsa da, çalışmalar, belirli bir şekilde hazırlanırsa kansere sebep olabileceğini bulmuştur.

Bu aktiviteyi egzersiz rutininize eklemeyi düşünün

Şimdi, yeni bir çalışma, egzersiz rutininize halter eklemenin kanser riskiniz üzerinde bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Çalışmanın raporuna göre; erobik egzersize ağırlık kaldırmanın eklenmesi, tüm sebeplere bağlı ölüm riskini daha da azaltabilir. Aerobik antrenman tek başına tüm sebeplere bağlı ölüm riskini %32 düşürür. Çalışma, halterin tüm sebeplere bağlı ölüm riskinde % 9'luk ek bir azalma ile ilişkili olduğunu buluyor" diye açıklıyor. Fakat şaşırtıcı bir şekilde, tek başına halter bile kanserden ölüm riskini % 15 oranında azalttı.

Halterin farklı sağlık yararları vardır

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir araştırma, "ağırlık kaldıran katılımcıların, ağırlık kaldırmayan katılımcılara göre mühim ölçüde daha düşük kolon kanseri riskine ve böbrek kanseri riskine daha düşük bir eğilime sahip olduğunu" ortaya koydu. Amerikan Spor Hekimliği Koleji tarafından yayınlanan bir başka çalışma, kas güçlendirici aktivitelerin yağsız kas kütlesinin daha fazla gelişimini teşvik ettiğini, bu da glikoz homeostazının korunmasına destek olduğunu ve daha sonra kanser riskinin azalmasına yol açabileceğini belirtti.