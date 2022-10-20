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Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini topa tuttu

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini topa tuttu

CHP'den bir yıl süreyle geçici ihraç edilen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti için, "İçi boş bir gezi gibi gördüm" dedi. Özcan, "Bu kadar yol bu yapılanlar için değer miydi" eleştirisinde bulundu.

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CHP'den 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ben olsam gitmezdim"

Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisine ilişkin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi, ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim” ifadelerini kullandı.

"Özdağ davet ederse gitmem"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Bolu Belediyesi'ne yarın yapacağı ziyaretinde üyelik teklifi etmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin soru üzerine Özcan, "Her partiye saygı duyuyorum. AK Parti'nin de aralarında bulunduğu hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" diye konuştu.

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