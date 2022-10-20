Metabolizmayı hızlandırıyor, yağların kiloya dönüşmesini engelliyor... Her gün için etkiyi görün!

Kilo vermek isteyenler bitkilerin metabolizmayı hızlandırıcı, yağ yakan özelliklerinden faydalanmak için sık sık bitkisel çözümlere başvuruyor. Tarçın da kilo vermek için mucize bir bitki. Metabolizmayı hızlandıran tarçın, iştah kesici özelliğiyle öne çıkıyor. Peki tarçınlı su gerçekten kilo verdirir mi? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

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Forma girmek, hayal edilen vücuda kavuşmak için kullanılan yardımcılardan biri de tarçınlı su olarak görülüyor. Kilo fazlası bulunanlar tarçınlı su tüketirsem zayıflarım diye düşünüyor. Peki tarçınlı su gerçekten zayıflatır mı? Yağların kiloya çevrilmesini engellediği kanıtlanmıştır. Tarçınlı suyun metabolizmayı hızlandırdığı da bilinmektedir. Bu özelliğiyle tarçınlı su kilo vermeyi kolaylaştırır diyebiliriz. Tarçının en önemli özelliklerinin arasında ise iştah kesici yönü bulunuyor. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir. Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etki eder.

Kilo vermek için tarçınlı su nasıl yapılır?

Kilo verirken öncelikli olarak sonuca hızla ulaşmak için hayal kurmamalısınız. Sonuçta kiloları bir anda almadınız. Bu sebeple sağlıklı şekilde kilo vermek için süreci yaymanız gerekiyor. Kilo vermek için metabolizmanızın hızlanması önemli. Bunun içinse tarçın son derece faydalı olacaktır.

Bir bardak su ile bir adet tarçını kaynatın. Yaklaşık 4-5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Tarçının içerisine arzu ederseniz 1-2 adet karanfil ekleyebilirsiniz. Ilınması için suyu dinlendirin. Arzu ederseniz suyunuza limon dilimi ve elma dilimleri de ekleyebilirsiniz.

Tarçınlı suyun faydaları neler?

Diyabet hastalarına tarçınlı su önerilmektedir. Çünkü vücuttaki insülin direncini arttırmaktadır.

Kolesterolü dengelemektedir.

Gözenekleri sıkılaştırır.

Yaşlanma karşıtıdır.

İltihap ve enfeksiyona karşı etkilidir.

Adet ağrılarını hafifletir. Bunun için adet döneminden bir hafta öncesinde içilmeye başlanmalıdır.

Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Sindirimi zorlaştıran bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar.

Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır.

Baş ağrısı hatta migrene karşı etkilidir.

Hafızayı kuvvetlendirir.

Boğaz ağrılarına karşı etkilidir.

Kuru öksürüğe iyi gelmektedir.

Tarçınlı su nasıl kullanılır?

Tarçın baharatı çubuk şeklinde olabildiği gibi toz halinde de satılmaktadır. Tercihe göre her ikisi de suyun içinde kullanılmaktadır.

Tarçınlı su her gün belirli miktarda içildiğinde faydaları bulunmaktadır. Tarçınlı su en çok zayıflamaya iyi gelmektedir. Kilolu olan bireylerin her gün mutlaka bir su bardağı tarçınlı su içmesi önerilir.

Tarçınlı suyun düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Adet ağrılarını hafifletir. Bunun için adet döneminden bir hafta öncesinde içilmeye başlanmalıdır.

Ağız sağlığı için önemlidir. Bu yüzden gargara yapılarak kullanıldığında diş eti ve diş sağlığını korumaktadır.