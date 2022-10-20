Daha önce görmediğiniz yağ yakan kür önerileri

Özellikle kadınlar hayatlarının belli dönemlerinde fazla kilolarından şikayet ediyor. Herkes kilolarını hızlı ve kolay yoldan vermek istiyor. Doğal detoks suları hazırlanıyor. Değişik şekillerde hazırlanan detoks suları kilo vermede büyük yardımcı oluyor.

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Fazla kilolarından şikayetçi olan hemen hemen herkes spor ve dengeli beslenme yerine şok diyetler uyguluyor. Ancak şok diyetler ve haftada 3-5 kilo vermeyi vadeden diyet listeleri kilo verdirse de sonradan daha fazla kilo aldırıyor. Kilo vermek egzersiz ve dengeli beslenmeyle mümkündür. Bu beslenme şekline detoks suları da eklenirse kilo vermeye yardımcı olur.

Maydonoz suyu

Maydanoz suyu yağ yakmaya, dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Çiğ haliyle tüketildiğinde yani ısıl işleme maruz kalmadığında çok daha faydalı olan maydanoz bu zayıflama kürüyle diyetinize fayda sağlıyor. 1/2 demet maydanoz, taze sıkılmış yarım limonun suyu ve 1 su bardağı suyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz.

Maydanozu saplarıyla birlikte blenderın içine atın ve yaklaşık 1 dakika kadar çalıştırın.

Ardından üzerine 1 su bardağı su ilave ederek yeniden blenderı çalıştırın.

Maydanoz sapları ve yaprakları ufacık kalıp da hazırladığınız su, yemyeşil ve hafif köpüklü bir hal aldığında hazır olmuş demektir.

Üzerine limon suyu ilave ederek tüketebilirsiniz.

Detoks suyu

Malzemeler

1 litre su

Birkaç dilim limon

Ufak bir parça taze zencefil

2 adet çubuk tarçın

1 tutam taze nane (ya da maydanoz)

1 ufak şişe sade doğal maden suyu (200 ml)

Suyu kaynatın.

İçine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın.

Ardından maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin/şişenizin ağzını kapatın.

Oda sıcaklığına geldiğinde tüketilmeye hazırdır.

1 gün içinde hazırladığınız tüm suyu bitirmeye özen gösterin ve buna ek olarak en az 1 litre normal su içmeyi de ihmal etmeyin.

Yoğurt kürü

Yoğurt kürü uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olur.

Malzemeler

3 yemek kaşığı yoğurt

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da pul biber

Yoğurdun üzerine taze sıktığınız yarım limonun suyunu ekleyin.

Dilerseniz 1 çay kaşığı toz zerdeçalı dilerseniz de 1 çay kaşığı pul biberi ekleyip güzelce karıştırın.

Eğer zerdeçal ve pul biberi aynı anda kullanmak isterseniz her ikisinden de yarım çay kaşığı kadar karışıma ekleyebilirsiniz.

Nasıl kullanırım derseniz: Hazırladığınız bu yoğurt kürünü yatmadan en az 30 dakika önce yiyin ve yedikten sonra üzerine herhangi bir şey tüketmediğinizden emin olun. Karışımı 2 hafta boyunca her akşam uyguladıktan sonra 1-2 gün ara verin. 2 haftada bir, 2 günlük bir ara vererek yoğurt kürünü dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Limon ve sarımsak kürü

Malzemeler

2 litre hiç su eklenmemiş taze sıkılmış limon suyu

40 diş soyulmuş sarımsak

Koyu renkli, ışık almayan büyük bir kavanoz

Limon suyunu mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun ve üstüne hiç ekstra su eklemeyin. Sıktığınız limon suyu 2 litre yani 8 su bardağı kadar olmalı.

Ardından 40 diş orta boy sarımsağı soyun ve ezin. Sarımsakları da kavanozun içine ekleyerek ılık ve ışık almayan bir odada bu karışımı 25 gün boyunca muhafaza edin.

Kavanozu her gün çalkalayın.

25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz.