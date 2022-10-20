Avokadoyu sevdiren lezzet! Yumurtalı avokado tost tarifi tadıyla mest ediyor!

Sağlık açısından faydalarıyla ve tok tutan yapısıyla sofralarda yaygınlaşan avokadolu bir tarif denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Avokadoyla henüz tanışmadıysanız avokado tostu sizin için iyi bir başlangıç olacak. Yumurtalı avokado tarifini yiyenler vazgeçemiyor! İşte tadı enfes yumurtalı avokado tarifi!

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İçerdiği sağlıklı yağlar ile kalp dostu olan avokado, kızarmış ekmek üzerinde yenildiğinde ortalama 230 kalori ediyor. Düşük kalorili, doyurucu bu lezzeti daha önce sofralarınıza konuk etmediyseniz zarar yok! İnternethaber.com okurları için harika bir avokado tost tarifi hazırladık. Yiyenin bir daha yemek istediği avokado tost tarifi sizlerle...

Malzemeler

• 2 adet yumurta

• 2 dilim tam buğday tost ekmeği

• 1 adet avokado

• 1 çay kaşığı limon suyu

• Tuz

• Karabiber

• 1-2 tutam maydanoz ya da dereotu

Yumurtalı avokado tost nasıl yapılır?

Tost ekmeklerini kızartın. Yumurtaları tavada istediğiniz gibi pişirin. Bir kâsede limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Avokadoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve püre haline gelinceye kadar ezin, püre haline gelince diğer karışımın içine ekleyin iyice karıştırın. Kızarttığınız tost ekmeklerinin üzerine bu karışımı sürün ve pişirdiğiniz yumurtaları ekleyin. Son olarak maydanoz ya da dereotu ile süsleyin.

Avokadonun faydaları neler?

• Avokado, magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A, C, E, K vitaminleri, B1, B2, B3,B5, B6 vitaminleri, potasyum, folik asit, oleik asit ve alfa-linoleik asit ve omega-3 yağ asitleri içererek kolesterol seviyelerinin iyileşmesine de yardımcı olur.

• Avokado besin deposu olmasının yanı sıra, içeriğindeki sağlıklı yağlar ile sebzelerden gerçekten faydalanmanızı sağlıyor. Yani, sebzelerden aldığınız A, D, E, K vitaminleri, ve likopen, beta karoten gibi antioksidanlar sadece yağda çözülebiliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, salatalarınıza ve yemeklerinize avokado eklemek antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arasında arttırdığı görülüyor.

• Avokado içerdiği fiber ile vücudun sindirimi, kilo kaybı, kan şekeri düzenlemesi ve midedeki iyi bakterileri besleyerek bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlar. 100 gram avokadoda bulunan 7 gram fiber günlük ihtiyacınızın %27’sini karşılar.

• Avokado içerdiği doymamış tekil yağlar ile vücudu uzun süre tok tutar. Özellikle avokadonun içinde bulunan oleik asit beyninize tokluk hissi verir. Ayrıca, avokado fiber açısından zengin olması ve düşük oranda karbonhidrat içermesi kilo kaybına yardım eder.

• Avokado yiyenlerin kolesterol seviyesi düşer, trigliserit seviyesi %20, kötü LDL kolesterol seviyesi %22 oranında azalır ve iyi HDL kolesterol seviyesi %11 oranında artar.

• Avokadoda yüksek miktarda bulunan lutein gözlerinizi ileri yaşlarda oluşabilecek katarakt probleminden korur.

• Yapılan araştırmalara göre avokadonun antioksidan ve antienflamatuar özellikleri cilt ve prostat gibi bazı kanser türlerini karşı savaşır.