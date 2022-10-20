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HABER /  POLİTİKA

CHP Faiz indiriminden yine rahatsız oldu

CHP Faiz indiriminden yine rahatsız oldu

TCMB tarafından yüzde 10.5'e düşürülen faiz kararı sonrası CHP Sözcüsü Öztrak, faiz indiriminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Düşük faizle üretim ve büyümeye destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün politika faizi 150 baz puan düşürülerek 10.5'e indirdi.

Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda da indirim yaparak faizleri tek haneye indirmesi bekleniyor.

Dünya Erdoğan'ın dediğine geldi

Yüksek enflasyonla mücadele eden birçok gelişmiş ülke enflasyona çareyi faizde ararken şimdi resesyon riski karşı karşı kaldı.

Merkez Bankalarının aşırı faiz artışları sonrası uzmanlardan "Yüksek enflasyonu faiz artışları çözmez, yüksek faiz ekonomileri resesyona sokacak" uyarıları gelirken CHP faiz indirimi rahatsız oldu.

Faik Öztrak, faiz indiriminden rahatsızlığını sosyal medyadan dile getirdi.

Öztrak; "Oyun belli: Faiz Kasım'da tek haneye çekilir. Aralık'tan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, "Faiz sebep, enflasyon netice" diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir. Ama yediği ayazı asla unutmaz." ifadelerini kullandı.

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